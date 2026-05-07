El Real Madrid somete al Hapoel y jugará la Final Four en Atenas

El Real Madrid se ha clasificado este jueves para la Final Four de la Euroliga 2025-26 gracias a su victoria por 81-87 en su visita al Hapoel IBI Tel Aviv, cerrando a su favor los madrileños por 3-1 este 'playoff' de cuartos de final tras un partido donde ha destacado Usman Garuba tanto en defensa como en ataque. En el Arena Botevgrad, para el exilio del equipo israelí en Bulgaria, el Real Madrid abrió el marcador y de sopetón encajó un parcial de 11-0. Lo había cuajado el pívot Dan Oturu con ocho puntos seguidos, sacando provecho de que su contraparte en el juego interior era Alex Len porque Walter Tavares continúa de baja por lesión para esta eliminatoria.

Entonces entró a la cancha Usman Garuba, renqueante y con un vendaje poco habitual en su muñeca izquierda, y eso de alguna forma encendió a sus compañeros. Con respectivos triples de Facu Campazzo, Mario Hezonja y Chuma Okeke, los merengues neutralizaron su desventaja (15-15) y aún quedaban 3:32 para terminar el reñido primer cuarto. Aparte de Dan Oturu en la anotación y de Vasilije Micic en los pases, el conjunto entrenado por Dimitris Itoudis no mostraba mucho armamento. El ritmo se incrementó, el Real Madrid comenzó a sentirse a gusto y su entrenador, Sergio Scariolo, sacó a la unidad 'B' tras un tiempo muerto que amplió la reacción gracias sobre todo a Théo Maledon y Andrés Feliz.

Después de agotar el minuto 10 por delante en el marcador (21-23) con una canasta del propio Maledon, los visitantes empezaron el segundo acto agresivos en defensa y lo canalizaron en puntos. Garuba había sido el factor desequilibrante, taponazo incluido en una acción que siguió hasta que Trey Lyles clavó un triple desde la esquina y situó el 21-34. Luego Garuba encestó una 'bombita' y culminó un parcial de 0-17 que rompió Micic con un triple. Mediado ese segundo periodo, salió de nuevo Len al parqué y descansó Garuba, lo que espoleó al Hapoel cuando Oturu volvió a enchufarse de cara al aro. Aun así, los merengues gestionaron su ventaja y Campazzo puso la guinda antes del descanso con un triplazo.

Con 36-46 regresaron los juagdores de vestuarios, si bien por parte israelí solo se sumaba Elijah Bryant al despliegue ofensivo de Micic y Oturu. El reloj transcurría y el Real Madrid sin sustos hacía la 'goma' (49-54) en el tanteador, con Feliz por fuera y Garuba por dentro como protagonistas en caso de tener que frenar los conatos de remontada. Chris Jones despertó tarde en las filas del Hapoel, que se marchó al final del tercer cuarto con un 53-63 en contra porque Maledon volvía a tomar las riendas del encuentro. Eso sí, Micic y especialmente Oturu no se habían rendido entre los locales, limando esa desventaja hasta verse 63-70 con cinco minutos aún por delante hasta el bocinazo definitivo.

Para evitar sorpresas, Campazzo y Hezonja asumieron responsabilidad, como de costumbre; el base argentino con una penetración al aro, donde sacó canasta y adicional tras falta de Jones, y el alero croata metiendo tres tiros libres de forma consecutiva, habiendo sido objeto de falta en un lateral de la pista tras levantarse con picardía desde el perímetro. A eso se le añadieron defensas sólidas del Real Madrid en instantes clave y que Garuba estaba motivadísimo pese a los gestos de dolor, de nuevo, en su muñeca izquierda. El Hapoel se quedó sin recursos en el desenlace, consumando su derrota y con ello su despedida a esta Euroliga 2025-26, donde los madridistas jugarán la Final Four dos años después.