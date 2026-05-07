VIAJE A MÉXICO
Ayuso replica a Sheinbaum en la polémica por Hernán Cortés: "Necesita buscar justificación a la situación del país"
"Cuando uno apela al mestizaje, aquí a algunos les da urticaria", asegura la presidenta madrileña desde México
Persiste la polémica en torno al viaje a México de diez días de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su agenda en el país. Si ayer la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, llamó "medio trasnochados" a quienes en el país están auspiciando la visita de la dirigente madrileña por pensar que les va a dar legitimidad "una persona que adora a Hernán Cortés en México", hoy Ayuso ha replicado, sin citar expresamente a Sheinbaum sino a su Gobierno, que las críticas responden a la necesidad de "justificación" de la situación del país.
En una entrevista en Telecinco, la presidenta madrileña se ha referido a los problemas de seguridad, especialmente con el narcotráfico "que llega hasta el último comercio del último pueblo", ha dicho, al elevado número de desaparecidos y a la situación de las instituciones. "Es un país que está a dos pasos de llegar al camino de Venezuela por el control de la justicia", ha asegurado.
"No logro entender cómo, a pesar de esto, ni siquiera podamos hablar de alianzas hacia futuro", ha proseguido. "Y cuando hablas de esto, el Gobierno lo lleva francamente mal, porque necesita buscar justificación a toda esta situación". Por ello, ha afirmado, se culpa a España y al pasado "reinventando la Historia".
"Cuando uno apela al mestizaje, a la unión, a cinco siglos compartidos de una misma lengua, una religión, una forma de ver la vida, dos países que se han querido siempre, aquí a algunos les entra urticaria, como convulsión porque necesitan tener a la población tensa, buscar agravios en el pasado", ha insistido.
Ayuso ha extendido sus críticas también al Gobierno de España, y en concreto al ministro Óscar López, secretario general, además del PSOE-M, y su previsible rival electoral en las próximas elecciones autonómicas. López, como el resto de la oposición regional, ha cuestionado la pertinencia del viaje de Ayuso, con actuaciones, ha dicho, como "promocionar el musical de Nacho Cano", y ha llegado a sugerir que está pensando "en su futuro personal".
"Usar el Consejo de Ministros, como están haciendo, para hacer oposición especialmente a la Comunidad de Madrid, que es la grandísima obsesión de todos los ultras, aquí, allí, en cualquier sitio, me parece que sí que es la utilización de las instituciones y de los recursos de todos", ha replicado Ayuso.
La presidenta madrileña ha vuelto a defender tanto la pertinencia como la duración de diez días de su viaje. "Los gobiernos viajan, las administraciones tienen relaciones, y cuando un socio prioritario como México es el que está en el foco de nuestras agendas, me parece que eso es lo oportuno", ha indicado. Ha insistido en el carácter "institucional" de la agenda "para buscar relaciones compartidas" y en ese contexto ha considerado "bueno y necesario" participar en el homenaje a Hernán Cortes en el que acompañó a Nacho Cano el pasado lunes. "A veces recibimos críticas por recibirlas, simplemente porque las obsesiones del Gobierno de Sánchez son siempre la Comunidad de Madrid y todo lo que hago", ha rematado.
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