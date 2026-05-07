El Atletico de Madrid del futuro: Las incógnitas de la reconstrucción del equipo tras la eliminación de la Champions

La eliminación del Atlético de Madrid frente al Arsenal en la vuelta de las semifinales de la Champions League, puede suponer más que el adiós a la ansiada orejona. Tras 10 días en los que los colchoneros se han despedido de los dos títulos que tenían en juego esta temporada, los protagonistas del glorioso ciclo que devolvió a los rojiblancos a la mesa de los transatlánticos europeos podrían poner punto y final a su etapa en el Metropolitano.

Salidas

De aquella foto del once inicial de las semifinales de 2017 quedan tan solo cuatro futbolistas en la plantilla a las órdenes de Simeone y ninguno de los cuatro tiene asegurado su futuro como colchonero. Antoine Griezmann ya ha hecho público que no seguirá el año que viene, poniendo rumbo a Estados Unidos para disputar la MLS con el Orlando City. El principito ha sido el mayor emblema del Atleti del Cholo, conviertiéndose en el mayor goleador de la historia del club y seguramente en el mejor futbolísta que ha vestido la rojiblanca en el último siglo, pero a sus 35 años pone punto y final a su etapa en el Metropolitano.

Tampoco está garantizada la continuidad del otro gran emblema de la plantilla, el capitán Jorge Resurrección "Koke". "Hablaremos cuando haya que hablar" decía el número 6 del Atleti acerca de su continuidad al término del partido en el Emirates Stadium. Tras un final de temporada brillante como brújula y ancla del equipo, no está descartado que siga el ejemplo de Gabi en 2018 y se despida a la francesa para sorpresa de toda su afición. El jugador finalizaba su vínculo con el club en junio, pero renovó automáticamente al llegar al mínimo de partidos estipulados, por lo que pronto conocermos su decisión.

Jan Oblak durante el partido de vuelta de Champions contra el Arsenal / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

El caso de los otros dos capitanes, Oblak y Giménez, es toda una incógnita. Ambos tienen contrato con el club hasta 2028 pero poseen suculentas ofertas en términos económicos de equipos extraeuropeos y podrían salir casi a coste cero si el club les da el visto bueno. Acostumbrados a ser intocables, la irrupción de figuras como Pubill o Musso ha hecho que se cuestione su figura de intocables en el once y los problemas físicos que han arrastrado durante la presente campaña convierte sus casos en todo un interrogante.

Por último está la situación de los jugadores con los que no se cuenta. Futbolistas de la plantilla que no han dado el paso adelante que se esperaba de ellos y por los que el club escuchará ofertas. Casos como Lenglet, Molina, Almada o Sorloth con pretendientes y buen cartel en el mercado o cesiones de futbolistas jóvenes esperando que tengan la continuidad necesaria para su desarrollo. En esa segunda lista entran Carlos Martín, cedido ya en el pasado mercado de invierno al Rayo Vallecano, o Rodrigo Menoza y Obed Vargas, apuestas de futuro del club.

Llegadas

Son muchas las parcelas a reforzar por la dupla conformada en la dirección deportiva por Mateu Alemany y Carlos Bucero, director deportivo y director de fútbol, respectivamente. El lateral izquierdo, el lateral derecho, uno o dos centrales, dos piezas como mínimo en el centro del campo y un delantero. A nadie se le escapa que los colchoneros han tenido que competir en las tres competiciones con una plantilla muy corta, teniendo que tirar en muchas ocasiones de los canteranos del Atlético Madrileño, ante la falta de efectivos por lesiones o por gestión de cargas.

Mateu Alemany, director de fútbol profesional del Atlético de Madrid / EFE

Por ahí aparecen viejos anhelos en las altas esferas del club. Nombres del calibre de Ederson, el pivote del Atalanta, una operación complicada a día de hoy por las cifras que demanda el agente. Jugadores como el central argentino, el Cuti Romero, que podría ser mas asquible en caso de que se confirme el descenso del Tottenham, Julian Brandt, el mediapunta del Borussia Dortmund, o el internacional español Alejandro Grimaldo para actuar en el lateral izquierdo.

Para ello será clave la intervención de diversos factores endógenos en el club. "Somos los primeros que queremos ganar, pero no nos alcanza" decía un derrotado Simeone. Un ruego en toda regla, una súplica al tridente conformado por Oscar Mayo, Director General de Operaciones en el club, así como a los mencionados Mateu Alemany y Carlos Bucero. En ellos recae la responsabilidad de dotar de armas al técnico que ha llevado al Atlético de Madrid a disputar cuatro semifinales de Champions. En ellos y en Apollo, los nuevos propietarios de la institución colchonera. Es el momento de demostrar que se quiere invertir de verdad en el club y que se puede hacer una nueva ampliación de capital para garantizar los fondos necesarios que permitan reconstruir un proyecto ganador.