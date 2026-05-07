La Archidiócesis madrileña celebra la llegada del Papa: "Madrid dirá al mundo que esto merece la pena”

Este miércoles, la Conferencia Episcopal Española (CEE) dio a conocer la agenda oficial de la visita del Papa a España. Un día después, la Archidiócesis de Madrid ha vuelto a reunir a los medios para celebrar la "alegría", la "esperanza" y el "reto" que supone la llegada del Santo Padre a la capital, primera y principal parada de un intenso viaje de siete días por nuestro país.

El primero en tomar la palabra ha sido el arzobispo de Madrid, José Cobo, para subrayar esta “ilusión” con la que la diócesis prepara la visita de León XIV a la ciudad. Un acontecimiento que, según ha destacado, ya está “sacando lo mejor” de la Iglesia, de los medios de comunicación, del mundo de la cultura y de distintos sectores de la sociedad. "Es una foto muy bonita, la primera impresión que hemos recibido", ha celebrado Cobo.

Para el cardenal madrileño, el lema escogido, 'Alzar la mirada', resume el sentido de la visita: no es solo mirar al cielo, algo que "en Madrid tenemos muy fácil", sino también mirar "más allá" de las preocupaciones cotidianas y mirarnos unos a otros para darnos cuenta de que "hay más profundidad en las cosas que hacemos".

Así, el pontífice vendrá a Madrid no solo para confirmar en la fe a su Iglesia, sino también para impulsarla a dirigir la vista al mundo y tender puentes con el resto de la sociedad, desde la cultura hasta la política, pasando por el mundo de la cultura. "No es simplemente que el Papa hable a la Iglesia para que esta se mire a sí misma, sino que el Papa hable a la Iglesia para que la Iglesia mire al mundo", ha resumido Cobo.

Por ello, la diócesis madrileña no quiere que el viaje se reduzca a un acto puntual, sino que forme parte de un proceso mayor. "No queremos que sean fuegos artificiales", ha señalado, que "venga el Papa" y luego "volvamos a donde hemos empezado". El deseo del arzobispo, como el del resto de personas detrás de este viaje, es que cuando "se vaya el Papa", haya "sembrado una palabra" y "tendido unos puentes" sobre los que "después trabajaremos" dentro de la Iglesia y hacia fuera.

Cobo también ha querido agradecer el trabajo de voluntarios, equipos diocesanos y medios de comunicación, y ha confiado en que el Papa encuentre en Madrid una sociedad capaz de colaborar y mostrar “lo mejor de cada uno. "Nuestro mundo necesita un poquito estas cosas [...], ver que somos capaces de hacer cosas juntos y ver que somos capaces de decirle desde Madrid, a toda España y a todo el mundo, que esto merece la pena".