Los 100 mejores médicos de España 2026, según Forbes: Madrid gana protagonismo en oncología, cardiología, neurología y dermatología

La Comunidad de Madrid vuelve a situarse como uno de los principales focos de excelencia médica en España. La revista Forbes España ha dado a conocer su listado anual de 'Los 100 mejores médicos de España', una clasificación que en su edición de 2026 reconoce a numerosos especialistas que ejercen en hospitales y centros sanitarios madrileños.

El ranking, que alcanza este año su novena edición, pone de relieve el peso de Madrid en diversas especialidades, como la oncología, la cardiología, la neurología, la neurocirugía, la dermatología o la medicina de alta complejidad.

Entre los centros citados figuran hospitales privados como la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, el Hospital Ruber Internacional, HM Hospitales o Sanitas. También aparecen especialistas vinculados a grandes hospitales públicos como el Ramón y Cajal, La Paz, el Clínico San Carlos, el 12 de Octubre o el Gregorio Marañón.

La revista Forbes España ha dado a conocer su listado anual de 'Los 100 mejores médicos de España' / Ministerio de Defensa

Oncología, cardiología, neurología, neurocirugía o dermatología, entre las áreas con mayor presencia madrileña

En el ámbito de la cardiología, el listado recoge nombres como el del doctor José Ángel Cabrera, de Quirónsalud Madrid, o el doctor Borja Ibáñez, vinculado al CNIC y a la Fundación Jiménez Díaz. También se menciona al doctor Alberto Forteza por su trayectoria en cirugía cardíaca y reparación valvular.

La oncología es otra de las áreas con una importante representación madrileña. Entre los profesionales destacados figuran el doctor Jesús García-Foncillas, de OncoHealth y la Fundación Jiménez Díaz; la doctora Lucía G. Cortijo, de Quirónsalud Madrid; y el doctor Luis Madero, del Hospital Niño Jesús, referente en oncología pediátrica. La capital también aparece asociada al desarrollo de la protonterapia, con especialistas como la doctora Stephanie Bolle.

En neurología y neurocirugía, la lista incluye al doctor Jesús Porta-Etessam, de la Fundación Jiménez Díaz y actual presidente de la Sociedad Española de Neurología, así como al doctor Rafael Arroyo, vinculado a Quirónsalud Madrid y Ruber Juan Bravo. En dermatología, el ranking vuelve a situar entre los nombres destacados al doctor Pedro Jaén, del Ramón y Cajal, y al doctor Ricardo Ruiz, del Ruber Internacional.

La Lista Forbes 2026 refuerza el protagonismo de Madrid en la sanidad española, con médicos destacados en hospitales públicos y privados / SANITAS

Además de la atención clínica, la clasificación valora la actividad investigadora y docente de los profesionales seleccionados. Muchos de los médicos reconocidos compaginan su trabajo asistencial con la investigación biomédica y la docencia universitaria en centros como la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense o la Universidad Europea.

Sin duda, la Lista Forbes 2026 refuerza el protagonismo de Madrid en la sanidad española, con médicos destacados en hospitales públicos y privados, presencia en especialidades de alta complejidad y un perfil profesional ligado tanto a la asistencia clínica como a la investigación y la docencia.

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Ahora, la presencia masiva de Madrid en esta lista no es casualidad, pues responde a una inversión sostenida en tecnología y, sobre todo, a un ecosistema que permite captar y retener el mejor talento médico del país.