Madrid crecerá por encima de la media hasta 2027, pero la vivienda y la falta de mano de obra amenazan su horizonte

Madrid viene siendo la gran locomotora económica de España en el último lustro y lo será, al menos, durante los próximos dos años. Eso sí, con menos fuerza que hasta ahora. Es una de las principales conclusiones del informe 'Situación Madrid 2025' elaborado por BBVA Research y presentado este lunes. Según el centro de investigaciones del banco, el PIB de la Comunidad de Madrid un 2,7% en 2026 y un 2,4% en 2027, después de haberlo hecho un 3,1% en 2025; pero empieza a mostrar síntomas de desaceleración.

No se trata de un frenazo brusco, sino de una serie de amenazas que se comienzan a perfilerse en el horizonte. Por un lado, el informe refleja una economía resistente, apoyada en los servicios, el consumo, la inversión y el empleo; la región seguirá creciendo por encima de la media nacional y podría crear 169.000 puestos de trabajo entre 2025 y 2027, con una tasa de paro que bajaría hasta el 7,1% al final del periodo. Por otro, estas buenas previsiones vienen de la mano de unas señales de alerta cada vez más visibles.

Una de las claves está en la inmigración. BBVA Research subraya que buena parte del aumento del empleo reciente en Madrid se explica por la población extranjera, hasta el punto de que los extranjeros han llegado a representar cerca del 80% del incremento del empleo en la región. Además, el proceso de regularización extraordinaria en marcha podría afectar a unas 120.000 personas ocupadas en Madrid.

Esta llegada de extranjeros ha decisiva hasta ahora para sostener el crecimiento, pero también plantea un reto evidente. Para poder seguir manteniendo el ritmo económico, la región y, sobre todo, su capital, necesitan seguir atrayendo trabajadores sin parar. Es aquí donde el modelo madrileño topa con su gran cuello de botella: la vivienda, un bien cada vez más demandado, escaso e innacesible.

Desde 2021, en la Comunidad se han creado 208.000 hogares, pero solo se han construido 93.500 viviendas. Esta diferencia resume uno de los grandes problemas estructurales. La falta de vivienda asequible no solo afecta al bienestar de los jóvenes o de las familias con menos renta, sino también a la capacidad de Madrid para continuar atrayendo y reteniendo talento.

La otra gran problemática es la mano de obra. Aunque el empleo se mantiene al alza, apoyado en la inmigración, BBVA Research advierte de las empresas tienen cada vez más dificultades para encontrar trabajadores cualificados en sectores como la construcción, la industria o determinados servicios. A ello se suma un problema de relevo generacional que puede agravarse en los próximos años.

El consumo, por ahora, sigue sosteniendo la economía regional. El gasto presencial con tarjeta creció un 6,7% interanual en el primer trimestre de 2026, con avances en transporte, supermercados y grandes superficies. También ayudan los salarios: los pactados en convenio subieron un 4,1% en Madrid en 2025, por encima de una inflación en torno al 2,9%, lo que mejora el poder adquisitivo de los hogares.