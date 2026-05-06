De oficinas a pisos de lujo: vendida por 31 millones la 'Talent Tower', que pasará a uso residencial

Aliseda ha cerrado la venta a Argis de un edificio de oficinas en Madrid conocido como 'Talent Tower' por 31,5 millones de euros, que se reconvertirá a residencial. El inmueble se sitúa en la Avenida de Burgos 18, cuenta con una superficie de 6.517 m² sobre rasante y 234 plazas de aparcamiento, según ha indicado en un comunicado.

La transacción, acordada previamente mediante contrato privado, se materializa ahora con el traspaso definitivo del activo, que será objeto de un proyecto de transformación a uso residencial.

La operación, apunta Aliseda, pone de relieve el interés del capital inversor por activos urbanos con capacidad de reposicionamiento, especialmente en ubicaciones consolidadas, bien conectadas y con potencial para responder a la creciente demanda de vivienda en Madrid. Tras la venta, Aliseda continuará vinculada a su evolución como responsable del 'project monitoring'. De este modo, la compañía amplía su papel desde la gestión y desinversión del activo hasta el acompañamiento técnico de su transformación.

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El proyecto se enmarca en una tendencia de transformación de activos terciarios en nuevos desarrollos residenciales en un contexto marcado por la escasez de producto, la necesidad de adaptar el parque inmobiliario existente y el creciente interés por operaciones de cambio de uso. Aliseda subraya que su localización, próxima a la M-30, conectividad y configuración lo convierten en un activo especialmente adecuado para un proyecto residencial de nueva generación.