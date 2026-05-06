Brote de hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo: el barco pone rumbo a Canarias y los pasajeros españoles serán traslados al Gómez Ulla de Madrid

El crucero MV Hondius, ya sin pasajeros con síntomas a bordo, ha zarpado de Cabo Verde rumbo a Tenerife. Está previsto que llegue al puerto de Granadilla de Abona en unos tres días y medio. La OMS eleva a ocho los pacientes vinculados al brote con síntomas compatibles con hantavirus, entre ellos tres fallecidos. En cinco de los casos, la infección ya ha sido confirmada mediante pruebas de laboratorio.

Este miércoles por la mañana han sido evacuados del barco los tres últimos ocupantes que aún presentaban síntomas, en dos aviones medicalizados. El primero, con un paciente a bordo, ya ha aterrizado en Ámsterdam. El segundo, que transportaba a los otros dos afectados, tenía el mismo destino, pero durante una escala en Gran Canaria se ha detectado una avería en el sistema de soporte eléctrico de uno de ellos. El avión será sustituido por otro aparato.

Dentro de la planta 22 del Gómez Ulla de Madrid: así es la unidad de aislamiento que espera a los españoles del crucero con hantavirus Los 14 españoles afectados por el brote serán trasladados a esta unidad especial del hospital madrileño. [Lea la información completa]

Los españoles del crucero con hantavirus serán trasladados a Madrid este lunes El Ministerio del Interior ha fijado para el próximo lunes 11 de mayo el inicio de la evacuación de los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus. Tras su llegada a Canarias procedente de Cabo Verde, el operativo se centrará en el traslado de los ciudadanos nacionales hacia la capital, donde el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid ya está preparado para recibirlos. Traslado coordinado por Defensa al Gómez Ulla Una vez que el buque atraque en territorio canario, el Ministerio de Defensa asumirá la responsabilidad de organizar el traslado de los pasajeros españoles hasta Madrid. Los ciudadanos serán alojados en el hospital militar Gómez Ulla, referente en la gestión de crisis sanitarias, donde se someterán al protocolo de observación preventiva.

Plan de evacuación de la Unión Europea Para el resto del pasaje que no presenta síntomas, se activarán diferentes protocolos de repatriación dependiendo de su nacionalidad: Ciudadanos de la UE: Se ha instado a cada Estado miembro a gestionar el retorno de sus ciudadanos. En caso de que un país no pueda hacerlo, la Comisión Europea intervendrá para asegurar el traslado.

Se ha instado a cada Estado miembro a gestionar el retorno de sus ciudadanos. En caso de que un país no pueda hacerlo, la intervendrá para asegurar el traslado. Mecanismo de financiación: La evacuación conjunta de la Unión Europea cuenta con un sistema de cofinanciación donde el país que habilita el mecanismo aporta el 25% y la UE sufraga el 75% restante.

La evacuación conjunta de la Unión Europea cuenta con un sistema de cofinanciación donde el país que habilita el mecanismo aporta el y la UE sufraga el restante. Terceros países: El Ministerio de Asuntos Exteriores coordinará este jueves las acciones específicas para los pasajeros no comunitarios.

Aseguradoras y países de origen costearán el traslado de los afectados por hantavirus El operativo para gestionar la llegada del crucero MV Hondius al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) ya tiene hoja de ruta financiera. Según fuentes del Gobierno, el coste del traslado y cuidado médico de las personas infectadas por hantavirus será asumido íntegramente por las compañías aseguradoras y los países de origen de los pacientes.

Protocolo en el Hospital Gómez Ulla A diferencia de protocolos sanitarios de extrema seguridad activados en el pasado, Robles ha precisado que los ciudadanos repatriados no serán ingresados en la unidad de infecciosos. Esta medida marca una diferencia notable con crisis sanitarias previas, como la del ébola, donde el aislamiento era obligatorio y bajo medidas de contención biológica severas. En esta ocasión, el procedimiento será más flexible: Habitaciones individuales: Los pasajeros se alojarán en estancias individualizadas para garantizar su privacidad y seguimiento médico.

Los pasajeros se alojarán en estancias individualizadas para garantizar su privacidad y seguimiento médico. Sin ingreso hospitalario estricto: Se trata de una medida de observación preventiva más que de un ingreso por enfermedad grave.