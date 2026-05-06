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Brote de hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo: el barco pone rumbo a Canarias y los pasajeros españoles serán traslados al Gómez Ulla de Madrid

Este miércoles por la mañana han sido evacuados del barco los tres últimos ocupantes que aún presentaban síntomas, en dos aviones medicalizados. El primero, con un paciente a bordo, ya ha aterrizado en Ámsterdam

El crucero con hantavirus

El crucero con hantavirus / LP/DLP

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El crucero MV Hondius, ya sin pasajeros con síntomas a bordo, ha zarpado de Cabo Verde rumbo a Tenerife. Está previsto que llegue al puerto de Granadilla de Abona en unos tres días y medio. La OMS eleva a ocho los pacientes vinculados al brote con síntomas compatibles con hantavirus, entre ellos tres fallecidos. En cinco de los casos, la infección ya ha sido confirmada mediante pruebas de laboratorio.

Este miércoles por la mañana han sido evacuados del barco los tres últimos ocupantes que aún presentaban síntomas, en dos aviones medicalizados. El primero, con un paciente a bordo, ya ha aterrizado en Ámsterdam. El segundo, que transportaba a los otros dos afectados, tenía el mismo destino, pero durante una escala en Gran Canaria se ha detectado una avería en el sistema de soporte eléctrico de uno de ellos. El avión será sustituido por otro aparato.

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