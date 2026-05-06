Un trabajador en estado grave tras caer del tejado de una nave en Alcalá de Henares

Un trabajador de 37 años ha resultado herido grave tras caer desde el tejado de una nave industrial en Alcalá de Henares (Madrid), según ha informado Emergencias de la Comunidad de Madrid 112.

El accidente ha ocurrido alrededor de las 14:10 horas de este miércoles en el polígono industrial San Miguel, cuando el trabajador, que se encontraba realizando tareas en el tejado de la nave, se ha caído por una claraboya desde una altura de seis a ocho metros.

Como consecuencia de la caída, el herido ha sufrido un traumatismo craneoencefálico moderado, un traumatismo torácico, una fractura de pelvis y una fractura en el miembro superior izquierdo, según Emergencias.

Noticias relacionadas

Al llegar al lugar del accidente, el SUMMA112 ha estabilizado al trabajador, que ha sido trasladado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre de Madrid, mientras que la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación