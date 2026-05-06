Tierno Galván reúne en la Casa de la Villa a los últimos alcaldes de Madrid en un homenaje marcado por la concordia

La Casa de la Villa acogió este martes el homenaje institucional por el 40 aniversario del fallecimiento de Enrique Tierno Galván, el que fuera primer alcalde de Madrid entre 1979 y 1986 y una de las figuras más recordadas de la política municipal madrileña. El acto reunió a los últimos regidores de la capital en torno a un mensaje compartido de diálogo, pedagogía y concordia, por encima de las diferencias ideológicas.

El actual regidor madrileño, José Luis Martínez-Almeida, subrayó durante su intervención el valor simbólico de que representantes de distintos espacios políticos se reunieran para recordar al conocido como “viejo profesor”. "Si somos capaces de reunirnos aquí es que tenemos la capacidad de encontrar puntos en los que podamos reconocernos dentro de nuestras diferentes", señaló, para así “construir entre todos cada día una ciudad mejor”.

En la misma línea, la exalcaldesa Manuela Carmena evocó la capacidad de Tierno Galván para romper distancias y acercarse a realidades que no siempre eran escuchadas desde las instituciones. Recordó "esa manera suya de estar donde no se esperaba que estuviera" y de "escuchar a aquellos que no se esperaba que se les escuchara". La exalcaldesa Ana Botella centró su intervención en la necesidad de recuperar el diálogo político y social. "Vivimos encerrados con quienes estamos de acuerdo, estamos sustituyendo peligrosamente el debate por el combate", advirtió.

El también popular Alberto Ruiz-Gallardón, líder de Cibeles entre 2003 y 2011, destacó el "olfato increíble" que tuvo el primer alcalde democrático de Madrid para identificar y acompañar la 'movida madrileña', un fenómeno cultural inseparable de la transformación de la ciudad en los años ochenta. Además, lo definió como un "socialista intelectualmente honesto, personalmente honrado y comprometido con su ideología".

Por su parte, Juan Barranco, quien sucedió a Tierno Galván al frente del Ayuntamiento entre 1986 y 1989, resumió el legado del exalcalde en su vínculo con la ciudadanía. Tierno Galván "supo ganarse el afecto y la estima de sus vecinos, un alcalde que fue verdaderamente querido", afirmó.

Antes del inicio del acto, la portavoz del PSOE-M, Reyes Maroto, recordó a Tierno Galván como un alcalde que "a través de su buena política supo afrontar los problemas que preocupaban a los madrileños". Maroto, cuyo partido ya celebró en enero su propio homenaje al exedil socialista, añadió que, si viviera el escenario actual, "estaría defendido el derecho a la vivienda".

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, reivindicó la huella del primer gobierno municipal de izquierdas en la capital tras la dictadura. Para la líder de la oposición, fue "un Gobierno de izquierdas que sentó las bases del Estado de Bienestar en Madrid" mediante la puesta en marcha de servicios públicos "fundamentales".