Tendencias primaverales de reservas: a dónde viajan los residentes en España en abril y mayo en lugar de la Europa de siempre

En Madrid, plena primavera, el sol invita a salir de casa y lanzarse a la aventura, a viajar. Ana abre el buscador y ve la lista habitual: Roma, París, Ámsterdam… y de pronto la invade una sensación de déjà vu. ¿Es realmente una aventura recorrer una y otra vez las mismas rutas y abrirse paso entre la multitud solo para hacerse las fotos de siempre? Unos minutos después ya está mirando vuelos a Marrakech o Hanói, donde el aire huele a especias desconocidas y la vida se percibe de otra manera.

Planear unas vacaciones fuera de la UE ya es, de por sí, una aventura: deja de ser el plan de “tirar la mochila al coche y salir a dar una vuelta” para convertirse en una experiencia más compleja. Habrá más desplazamientos, planes flexibles y decisiones tomadas sobre la marcha, porque cuando se viaja así apetece verlo todo y hacerlo todo a la vez.

Pero lo que nadie quiere es perderse o quedarse sin una buena cena solo porque, sin conexión, no ha podido reservar un restaurante. Por eso, contar con internet estable en el extranjero —especialmente en viajes espontáneos— se convierte en una necesidad básica. Hoy en día, los viajeros experimentados resuelven este asunto con una eSIM, por ejemplo, de un proveedor como Yesim: la activan antes de volar y durante el viaje no dependen ni del roaming ni de redes Wi-Fi aleatorias.

Destinos lejanos

Aunque los españoles muestran un gran interés por Europa del Este, al mismo tiempo crece la relevancia de los destinos lejanos. A los habitantes del Mediterráneo les atrae Japón, con sus exóticas tradiciones orientales, el ardiente Marruecos y la colorida Argentina. Las encuestas muestran que los españoles buscan ante todo experiencias culturales y valoran la flexibilidad: priorizan los viajes con desayuno o media pensión para poder dedicar más tiempo a pasear y descubrir.

Hay varias razones detrás de este cambio en las preferencias viajeras. En primer lugar, el efecto del sobre-turismo. Los españoles ya no quieren pasar sus vacaciones en colas y empujones, esperando el momento de hacer una foto decente o de entrar en una pastelería famosa. La imagen perfecta en Instagram con la Torre Eiffel de fondo ya no es lo principal: un 63 % prefiere un destino menos conocido con tal de evitar las multitudes.

Como resultado, la gente opta por un descanso tranquilo y pausado y se toma vacaciones de 10 a 14 días en lugar del plan esprint de “verlo todo en un fin de semana”. El 43 % quiere sentirse más cerca de la naturaleza y bajar el ritmo: observar aves, asistir a la cosecha, simplemente detenerse. Además, viajar lejos en primavera permite retrasar el calor: en Sevilla en mayo ya se pueden alcanzar los +35 °C, mientras que en Tokio se disfruta de unos ideales +22 °C.

Estas tendencias hacia viajes largos, lentos y en entornos tranquilos se combinan de forma curiosa con la atracción por la espontaneidad: en 2026, dos tercios de los turistas pueden comprar un billete de última hora a un lejano Tailandia sin necesitar ningún motivo especial. En este contexto, cuando no hay un plan cerrado con antelación, contar con un internet estable en el smartphone se vuelve especialmente importante para que las vacaciones transcurran con la máxima comodidad.

En plena primavera, el sol invita a viajar / Cedida

Conexión en el extranjero: qué opciones existen

La navegación, el acceso a la banca online, a los servicios de taxi y a tu app de mensajería favorita ya no son un extra, sino una necesidad. Sobre todo fuera de la UE, donde rigen otras normas y la cultura es diferente. Existen varias formas tradicionales de asegurar el acceso a internet en el extranjero, pero todas ellas implican algún tipo de compromiso.

Por ejemplo, el roaming estándar no requiere ningún esfuerzo y se activa con un simple “check” en el smartphone, pero consume el saldo a gran velocidad (especialmente en destinos lejanos). También se puede comprar una SIM física local en el aeropuerto, pero resulta poco cómodo: hay que entender tarifas desconocidas, enfrentarse a la barrera del idioma y extraer la propia tarjeta SIM. Y aunque a las redes Wi-Fi públicas puede conectarse cualquiera, precisamente por eso son inestables y poco seguras: no son una opción válida para la navegación ni para la banca online.

Por eso, actualmente crece la demanda de eSIM para viajeros: un microchip ya integrado en el smartphone u otro dispositivo permite descargar y activar perfiles de operadores móviles de forma remota. Es decir, no hace falta sacar tu SIM habitual, la conexión se configura en pocos minutos y un mismo perfil puede funcionar en varios países a la vez.

Yesim - tu solución alternativa: cómo funciona la eSIM

Ana se decide finalmente por Japón, con una ruta que pasa por Tokio, Osaka y Kioto. Sueña con ver la vida de los japoneses al ritmo de las grandes ciudades y de los pueblos, probar la gastronomía local y visitar lugares poco conocidos. Lo único en lo que no le apetece pensar durante el viaje es en la conexión.

En casa, la víspera del vuelo, comprueba la compatibilidad de su dispositivo en la web de Yesim, descarga la aplicación y elige el paquete adecuado. Con Yesim hay tarifas flexibles entre las que elegir. Por ejemplo, el Global Package (más de 80 países), el Global Plus Package (140+ países) o Pay & Fly, con un modelo pay-as-you-go(170+ países), donde solo se paga por el tráfico realmente utilizado.

El consumo de datos se puede controlar desde la app de Yesim, lo que supone una clara ventaja frente al roaming tradicional: nada de facturas inesperadas y “sorpresa” a la vuelta. Además, la aplicación incluye la función Multiple eSIMs para viajes en familia o en grupo, que permite gestionar varios perfiles al mismo tiempo, también desde la app.

Ana decide empezar con un paquete de prueba de 500 MB por el simbólico precio de 0,50 €, para comprobar la velocidad, y después instala el perfil eSIM: ¡listo! Al llegar al destino solo hay que activar el servicio y la conexión funciona desde el primer minuto. La eSIM cambia automáticamente entre más de 800 redes de operadores asociados para garantizar la conexión más estable, sin necesidad de tocar ningún ajuste. Y con el código promocional GETYESIM15, los nuevos usuarios obtienen un 15 % de descuento.

Yesim - solución alternativa / Cedida

¿Hacia dónde se han desplazado las tendencias de viaje?

Entre los destinos lejanos más populares de la pasada temporada y de las tendencias para 2026 destaca el Sudeste Asiático. Cada vez más españoles eligen Japón para sus vacaciones, con ciudades como Osaka o Kioto a la cabeza. El país del Sol Naciente ofrece ramen y sushi de referencia mundial, rutas culturales con santuarios sintoístas y templos budistas, románticas avenidas de cerezos en flor con lluvias rosadas de pétalos… Y, por supuesto, ¡museos dedicados al anime!

Otros destinos asiáticos muy demandados son Vietnam y Tailandia. Se viaja hasta allí por sus playas espectaculares, la naturaleza junto a grandes ciudades, el buceo y un rico patrimonio cultural reconocido por la UNESCO. Un punto claramente a favor es el precio: la comida callejera y una cerveza pueden costar apenas 1,5 €, algo de lo que Japón no puede presumir.

América Latina tampoco se queda atrás en popularidad, con Brasil y Argentina a la cabeza. La hospitalidad, la música latina y los bailes llenos de energía forman parte del ADN cultural de la región. Latinoamérica es famosa por sus playas, por los bosques únicos de la Amazonía con su enorme diversidad de fauna y, por supuesto, por su gastronomía: el steak argentino y la churrascaría brasileña deben estar sí o sí en tu checklist.

México se ha colado con fuerza entre las tendencias, en parte gracias al Mundial de Fútbol que se celebrará en junio. Aquí se puede ir a un restaurante de cocina mexicana con estrella Michelin, a los mejores bares de cócteles, relajarse en la costa de aguas color turquesa o salir de la capital para tocar la historia en ciudades antiguas como Chichén Itzá y Teotihuacán.

Y el último de la lista, aunque no en popularidad, es Marruecos. A solo 3–4 horas de vuelo, parece que uno se “teletransporta” a la Edad Media: Fez, Marrakech, Mequinez, Rabat. Las llamadas “ciudades imperiales”, con sus medinas incluidas en la lista de la UNESCO, han cambiado muy poco en los últimos mil años. Mercados llenos de color, riads con jardines, comida callejera y una arquitectura de estuco tallado impresionan incluso al viajero más experimentado. Es uno de esos viajes en los que, en pocas horas, no solo cambia la geografía, sino también la sensación misma de estar viajando.

Conclusión

Los viajes primaverales de los españoles han ido más allá de las ciudades locales y de las capitales de los países vecinos de Europa. Cada vez con más frecuencia, los turistas vuelan para conquistar otros continentes. En este formato, la comodidad del viaje no se construye sólo a partir de los billetes o del número de estrellas del hotel, sino también de algo tan básico como poder pedir un taxi o traducir las palabras de un vendedor en el mercado.

Un internet estable da acceso a servicios online imprescindibles para cualquier viajero y hace tiempo que se ha convertido en una parte fundamental del viaje, al mismo nivel que los documentos o la reserva del alojamiento. Y las eSIM sin roaming se consolidan como un elemento lógico de la preparación previa, que permite moverse con confianza incluso en un país completamente nuevo.