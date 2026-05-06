VIAJE INSTITUCIONAL
Sheinbaum descarta que visita de Ayuso pueda afectar a la relación entre México y España
La mandataria mexicana minimiza el impacto de la visita de Díaz Ayuso a México, descartando que pueda perjudicar la relación diplomática entre ambos países.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este miércoles que la visita al país de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pueda afectar a la normalización de la relación bilateral entre los dos países.
"¿Ella por venir a México va a minar una relación diplomática?. Pues no creo, no. Yo no le veo tanta importancia", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
Ayuso participó este lunes en un acto en Frontón de México, donde se representa el musical 'Malinche', de Nacho Cano, en el que se rindió homenaje a figuras como Isabel 'La Católica' y Hernán Cortés, tras la cancelación del que tenía previsto con el mismo motivo en la Catedral de la Ciudad de México.
La polémica por la presencia de la presidenta madrileña en el acto en homenaje a Cortés durante su viaje de diez días por el país americano, persiste a los dos lados del Atlántico. En Madrid la oposición regional hablaba de "despropósito político" y de "sembrar discordia".
"Me sorprende que haya personas que pretendan sacar rédito político a una visita como la que estamos realizando nosotros, cuando estamos hablando en positivo", ha señalado este miércoles la presidenta madrileña. "Creo que no hay arma más poderosa que el hermanamiento y las alianzas, y más en estos momentos. Por eso discutimos ideas, no combatimos personas".
- El S-81 Isaac Peral, el submarino que ha devuelto a España al club de la élite naval
- Ex aequo al guardia civil Jean Paul Bidias-Ndoe y a Loreto Gutiérrez Hurtado, ejemplos de superación y liderazgo
- Nuevo minipunto limpio en Alcalá de Henares: ¿dónde se encuentra el recién instalado por el ayuntamiento?
- Aranjuez se convierte en un club de jazz a cielo abierto: una 'jam session' intelectual y Ariel Brínguez para cerrar la noche
- Hofmann aterriza en Madrid con sus croissants rellenos y chocolates de autor en Galería Canalejas
- El Lorca menos conocido toma la garganta de Juan Diego Botto: un viaje escénico por la vida pública y privada del poeta
- El FBI ofrece 'hasta 25.000 dólares' a quien ayude a encontrar los restos de una mujer en Madrid
- Los madrileños Ana Boyer y Fernando Verdasco ya son padres de su cuarto hijo, la primera niña en la familia