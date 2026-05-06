ALERTA SANITARIA
Robles explica que el aislamiento de los pasajeros del crucero con hantavirus en el hospital militar Gómez Ulla será voluntario
Los pasajeros españoles aislados en el hospital militar Gómez Ulla no ingresarán en la unidad de infecciosos, según ha confirmado Margarita Robles
EFE
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado este miércoles que el aislamiento en el hospital militar Gómez Ulla para los catorce pasajeros españoles del crucero en el que hubo contagios de hantavirus será voluntario.
Además, no serán ingresados en la unidad de infecciosos del hospital, como ocurrió años atrás con el caso del ébola, sino que simplemente estarán ubicados en habitaciones individualizadas, ha indicado Robles, en declaraciones a la prensa remitidas por el Ministerio.
La titular de Defensa ha indicado que su departamento está trabajando de forma coordinada con el Ministerio de Sanidad en la preparación de un avión militar medicalizado en la base de Torrejón de Ardoz para que sea el que recoja en Canarias a los pasajeros españoles del MV Hondius, el crucero en el que se han dado contagios de hantavirus.
El traslado en ese avión se hará con todas las medidas de prevención y seguridad necesarias por parte de la tripulación y de los médicos, ha insistido Robles, aunque los pasajeros sean asintomáticos, ha añadido.
Respecto al ingreso a la cuarentena en el hospital militar, ha recalcado que la harán "siempre que voluntariamente quieran", dado que es una medida privativa de libertad, para la que firmarían un consentimiento informado.
Durará esa cuarentena "el tiempo que digan los médicos", ha señalado la ministra, que ha distinguido esta actuación del rigor con el que se trata el ébola, que es "un caso distinto".
La ministra ha destacado la gran preparación en enfermedades contagiosas que tienen en el hospital militar Gómez Ulla, con "una experiencia muy grande en este tema".
- Ex aequo al guardia civil Jean Paul Bidias-Ndoe y a Loreto Gutiérrez Hurtado, ejemplos de superación y liderazgo
- El S-81 Isaac Peral, el submarino que ha devuelto a España al club de la élite naval
- Nuevo minipunto limpio en Alcalá de Henares: ¿dónde se encuentra el recién instalado por el ayuntamiento?
- Hofmann aterriza en Madrid con sus croissants rellenos y chocolates de autor en Galería Canalejas
- Aranjuez se convierte en un club de jazz a cielo abierto: una 'jam session' intelectual y Ariel Brínguez para cerrar la noche
- El Lorca menos conocido toma la garganta de Juan Diego Botto: un viaje escénico por la vida pública y privada del poeta
- El FBI ofrece 'hasta 25.000 dólares' a quien ayude a encontrar los restos de una mujer en Madrid
- Los madrileños Ana Boyer y Fernando Verdasco ya son padres de su cuarto hijo, la primera niña en la familia