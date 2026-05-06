MÚSICA
Rels B, concierto sorpresa de San Isidro: presentará en exclusiva su nuevo disco en la plaza Mayor
El artista mallorquín ofrecerá una escucha colectiva de su próximo álbum tras el pregón de Sonsoles Ónega en plaza de la Villa
Madrid dará el pistoletazo de salida a las fiestas de San Isidro con una de las sorpresas musicales de la programación. Rels B será el protagonista de una cita especial en la plaza Mayor, donde este jueves 7 de mayo, a partir de las 21:30 horas, compartirá por primera vez con el público su próximo trabajo discográfico: love love FLAKK. La presentación llegará justo después del pregón inaugural, previsto a las 20 horas en la plaza de la Villa y a cargo de la periodista Sonsoles Ónega.
No será un concierto convencional, sino una escucha colectiva de material inédito, pensada como experiencia compartida y con una puesta en escena concebida para convertir la plaza Mayor en escaparate de uno de los lanzamientos más esperados de la música urbana española. El elepé saldrá a la venta este viernes.
El movimiento encaja con el momento de madurez que atraviesa Daniel Heredia, nombre del músico mallorquín. Convertido desde hace años en una de las voces españolas de mayor proyección internacional, Rels B llega a Madrid tras una etapa especialmente expansiva, marcada por el impacto de su gira A New Star World Tour, con la que ha llenado grandes recintos en España y Latinoamérica.
love love FLAKK se presenta como un disco de afirmación artística, un trabajo en el que el músico revisa algunos de los territorios sonoros que han definido su carrera y abre la puerta a nuevas texturas. "Su nuevo álbum es un manifiesto creativo y sobrio cargado de batallas ganadas a lo largo de toda su trayectoria. Es un repaso por los estilos que han marcado a Rels B, con una atención especial a los ritmos tan variados que conforman el universo musical afro y que atraviesan el álbum de principio a fin", reza en la nota de prensa.
Maratón de conciertos
El anuncio viene arropado por un buen puñado de conciertos que tomarán la capital del 7 al 17 de mayo: Fangoria, Las Kétchup, Nena Daconte y Miguel Ríos encabezan el cartel. Aunque habrá opciones para todos los gustos. En la Pradera de San Isidro tocarán David Otero (9 de mayo, a las 11:00 horas), Amor Líquido (13 de mayo, a las 10:00), Carlangas (13 de mayo, a las 21:30), La Paloma (17 de mayo, a las 20:00) y Xavibo (17 de mayo, a las 21:30).
A las Las Vistillas irán, entre otros, Rebe (14 de mayo, a las 20:30), Hens (14 de mayo, a las 22:00), Camellos (15 de mayo, a las 21:45), Las Dianas (16 de mayo, a las 20:30) y Triángulo de Amor Bizarro (16 de mayo, a las 22:00). Mientras que por la Plaza Mayor pasarán Nuria Fergó (15 de mayo, a las 21:30), La Bien Querida (16 de mayo, a las 20:00), Baiuca (16 de mayo, a las 21:45), Las Migas (17 de mayo, 20:00) y Juerga Glamenca (17 de mayo, a las 21:30).
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