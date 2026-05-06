Esta famosa cooperativa valenciana abrirá su primer supermercado en Madrid en 2028: una tienda de 1.400 metros cuadrados en el municipio de Parla

Una conocida cooperativa valenciana afronta uno de sus movimientos más relevantes en Madrid. Y es que a pesar de contar con más de 1.000 tiendas repartidas en seis comunidades autónomas, tiene previsto inaugurar en 2028 su primer supermercado propio en la capital.

Hablamos de Consum, la cadena de supermercados que ya abrió 59 tiendas nuevas en 2025, divididas en 18 supermercados Consum y 41 franquicias Charter Consum. El lugar designado para su gran apertura en Madrid será el municipio de Parla, donde se ubicará en un edificio de reciente construcción en régimen de alquiler y dispondrá de una superficie de 1.400 metros cuadrados. Eso sí, habrá que esperar bastante hasta su apertura, pues está prevista para dentro de dos años.

El lugar designado para su gran apertura en Madrid ha sido el municipio de Parla / CONSUM

Un movimiento posible gracias a la plataforma logística de Noblejas

Esta operación será viable gracias al desarrollo de una nueva plataforma logística en Noblejas, en la provincia de Toledo, cuya puesta en marcha está prevista para comienzos de 2027. Esta instalación será fundamental para dar servicio tanto a la Comunidad de Madrid como a la expansión prevista en el centro peninsular.

Consum prevé la apertura de 55 nuevos supermercados en 2026

Aunque Consum ya tiene presencia en zonas cercanas a Madrid, como Seseña, la apertura en Parla marcará su implantación directa en la región. Además, la compañía ha dejado claro que este movimiento es solo el inicio de una estrategia de crecimiento progresivo en este territorio.

De cara a 2026, la cooperativa prevé la apertura de 55 nuevos supermercados, de los cuales 18 serán propios y 37 bajo la enseña Charter. Actualmente, Consum ocupa la sexta posición a nivel nacional por cuota de superficie comercial, con una red que supera los 1.000 establecimientos entre tiendas propias y franquiciadas, repartidas en Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón.

Noticias relacionadas

Aunque Consum ya tiene presencia en zonas cercanas a Madrid, la apertura en Parla marcará su implantación directa en la región / CONSUM

Las novedades de Consum para los madrileños

No es un secreto: el modelo de Consum es todo un éxito. Sus artículos destacan por un fuerte enfoque en los productos frescos, marca propia y experiencia de compra personalizada, lo que hace que este supermercado tenga lo mejor en carnicería, charcutería, pescadería, fruta, verdura y horno. Y es que, aunque haya que esperar un poco, por fin los madrileños están más cerca de disfrutar de la calidad de Consum en su propio territorio.