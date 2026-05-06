Piscina, cócteles y música en pleno centro de Madrid: así es el plan más refrescante del verano en UMusic Hotel

Con el comienzo del verano cada vez más cerca hay quienes ya celebran la llegada del buen tiempo. Camisetas de manga corta, helados y abanicos ya pasean por las calles de Madrid avisando que la primavera pronto quedará atrás. Sin embargo, también hay quienes temen las altas temperaturas que caracterizan a la capital durante la época de estío, y que ya buscan desesperadamente un oasis en el que refrescarse llegado el momento.

Para todos ellos, UMusic Hotel Madrid ha presentado una nueva edición de su plan estrella para combatir el calor: el Splash Pass, una experiencia pensada para desconectar y refrescarse sin salir del corazón de la ciudad. Transformando la cuarta planta de su local en un espacio único, UMusic Hotel Madrid promete un plan de piscina, cócteles y música que ya es definido como "el más refrescante de la capital".

Horarios, precios y reservas

Abierto tanto a huéspedes como a público externo, el acceso a la piscina será limitado según disponibilidad. Con un horario de 11:00 a 19:00 horas, se recomienda no llegar muy tarde, no solo para poder aprovechar al máximo del día de relax en su piscina, sino porque además, no se admiten reservas.

El acceso a la piscina estará disponible de 11:00 a 19:00 horas para huéspedes y externos / UMusic Hotel Madrid

Ubicado a pocos pasos de la Puerta del Sol, la oferta para disfrutar de esta experiencia estará disponible todos los días de la semana, incluidos festivos. El precio de este Splash Pass será de 100 euros por persona, incluyendo el acceso a la piscina durante toda la jornada, así como un crédito de 40 euros por persona para consumo de comida y bebida.

Dentro de la entrada se incluye un crédito de 40 euros para consumir comida y bebida dentro del hotel / UMusic Hotel Madrid

UMusic Hotel Madrid, destino urbano de referencia

Con el objetivo de "recuperar el edificio histórico" en el que se ubica y "devolverlo a la comunidad local", UMusic Hotel Madrid continúa apostando por experiencias que combinan ocio, relax y estilo de vida en un mismo espacio. Así, el proyecto que se está expandiendo en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, se ha convertido en uno de los destinos urbanos de referencia.

El UMusic Hotel Madrid se sitúa en pleno centro de la capital, en la Calle de la Paz, 11, junto al icónico Teatro Albéniz / UMusic Hotel Madrid

En la capital, el hotel cinco estrellas, cuenta, además de con 130 habitaciones, dos lujosas suites, y una gran piscina exterior, con varias experiencias adicionales como: el UMusic Piano Bar, la sala fitness, el UMusic Hotel Teatro Albéniz, y la azotea UMusic Rooftop Casa Chicote con vistas al skyline madrileño.