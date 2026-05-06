EVENTO
‘El Periódico de España’ organiza el encuentro ‘Cooperación pragmática entre China y España’
Personalidades y expertos en relaciones entre ambos países se darán cita para hablar sobre los nuevos horizontes de colaboración en diferentes ámbitos en un evento que contará con la participación del embajador de China en España, Yao Jing
C.A.
A lo largo de las últimas décadas, China y España han construido una relación sólida basada en el respeto mutuo, la cooperación y el intercambio en ámbitos tan diversos como la economía, la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología. En un contexto internacional marcado por profundos cambios y nuevos desafíos globales, el diálogo entre ambas naciones adquiere una relevancia renovada.
Con el fin de poner en valor las relaciones bilaterales entre ambos países, El Periódico de España y la Embajada de la República Popular China organizan el 11 de mayo, a las 10.00 horas, en el hotel Thompson de Madrid, un encuentro con personalidades y expertos para profundizar en los lazos que unen a España y China y los nuevos desafíos a los que tendrán que enfrentarse en el actual panorama mundial.
Examinar las oportunidades que se abren en esta nueva etapa de entendimiento bilateral, reflexionar sobre los valores que han sostenido esta relación a lo largo del tiempo y fomentar una visión conjunta orientada a la colaboración, la innovación y el desarrollo compartido son algunos de los objetivos que persigue este evento.
Los interesados en acudir al acto de manera presencial pueden inscribirse en este enlace.
Ainhoa Moll, adjunta a presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, será la encargada de dar la bienvenida a los asistentes. Seguidamente, tomará la palabra el embajador de la República Popular China en España, Yao Jing.
Más tarde dará comienzo la mesa de expertos, que contará con la intervención de Ramón María Calduch, vicepresidente y secretario general de la Fundación Cátedra China; José Francisco Monserrat del Río, vicerrector de Internacionalización y Comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV); Carmen González, vicepresidenta de Huawei España; Ángel Luis Serrano, CEO de MasPV, y Paula Ehrenhaus, directora artística del Año Nuevo Chino.
Finalmente el encuentro se cerrará con una ronda de preguntas a las que contestará el embajador Yao Jing.
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