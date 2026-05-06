Madrid acogerá al Papa con una agenda de cuatro días marcada por la caridad, los jóvenes, el Corpus y las instituciones

El Papa León XIV está a un mes exacto de aterrizar en Madrid, puerta de entrada y primera parada del viaje de siete días que el pontífice realizará por España este verano, del 6 al 12 de junio. Una semana para desplegar una apretadísima agenda oficial, desvelada este miércoles por la Conferencia Episcopal Española (CEE), que tendrá en la capital varios de sus actos más relevantes, desde la esperada misa multitudinaria en Cibeles al discurso en el Congreso, que será la primera vez que un pontífice comparece en las Cortes; pasando por una visita a un centro de Cáritas en Carabanchel.

Tres actos que condensan las "tres grandes acciones de la vida de la Iglesia” que el Santo Padre llevará a cabo durante este "viaje apostólico": anunciar la palabra, celebrar la fe y acercarse a las obras de caridad, ha destacado el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, para quien la visita es "el gran tema del momento" para la Iglesia y la sociedad española. "Había sed de una visita de este tipo en un momento también especial de nuestra vida político, social y económico", ha añadido el arzobispo de Madrid, José Cobo, en el que el Papa puede “darnos un poco luz y darnos norte a muchos que buscamos”.

Volviendo a la agenda, la llegada de León XIV está prevista para la mañana del 6 de junio al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde será recibido por los Reyes y otras autoridades. Desde allí se trasladará al Palacio Real, donde tendrá lugar el acto institucional de recepción y bienvenida, presidido también por Sus Majestades y con presencia de representantes de las instituciones, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Ese mismo día, por la tarde, León XIV visitará el proyecto social CEDIA 24 Horas de Cáritas, un centro especializado en la atención integral y el acompañamiento de personas sin hogar, como parte, ha apuntado el presidente de la Conferencia Episcopal, de su voluntad de acercarse a lugares que expresan “la presencia y la caridad de la Iglesia”. La primera jornada concluirá con una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima, que culminará con una adoración eucarística.

El domingo 7 de junio, festividad del Corpus Christi, tendrá lugar uno de los actos centrales de la etapa madrileña. León XIV presidirá por la mañana la Santa Misa en la Plaza de Cibeles, la primera gran celebración eucarística del viaje, y posteriormente tendrá lugar en la zona una procesión eucarística con motivo del Corpus. Argüello ha querido destacar el valor de estas celebraciones públicas, “en la calle, en la plaza, en estadios”, donde el Papa, junto al pueblo de Dios, expresa una Iglesia que transforma “la tierra en una mesa” y habla “de partir el pan y de fraternidad”.

Programa oficial de la visita del Papa a España en junio. / Conferencia Episcopal Española (CEE)

Por la tarde, el Pontífice acudirá al Movistar Arena para presidir el acto Tejer Redes, un encuentro con representantes del mundo de la cultura, del arte y de la economía. Y es que, tal y como ha explicado Cobo, la visita a Madrid no se limitará a la vida interna de la Iglesia, sino que busca abrir un diálogo más amplio con el conjunto de la sociedad. “No simplemente viene a hablar a la iglesia hacia dentro, sino quiere lanzar una propuesta misionera hacia el mundo de la cultura, hacia el mundo del deporte, hacia el mundo de la economía”, ha señalado.

La jornada del lunes 8 de junio tendrá un marcado carácter institucional. Por la mañana, León XIV recibirá en la Nunciatura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de dirigirse hacia el Congreso de los Diputados. Una intervención en la "sede de la soberanía nacional" que Argüello ha celebrado como “una referencia ética y espiritual” en un momento que reclama una “necesaria regeneración de nuestra vida democrática”. Tras esta intervención histórica, el Papa se reunirá con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal.

La tarde del lunes estará centrada de nuevo en la vida eclesial madrileña. El Pontífice dirigirá una oración a la Virgen de la Almudena en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Desde allí se trasladará al estadio Santiago Bernabéu, donde presidirá un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid. Para Cobo, este acto permitirá mostrar “una foto también de lo que es una iglesia diocesana, grande y plural y múltiple”.

La etapa madrileña concluirá el martes 9 de junio por la mañana con un encuentro en IFEMA con los voluntarios que han trabajado en la organización de esta parte del viaje. Después, León XIV se trasladará al aeropuerto para emprender vuelo a Barcelona. Cobo ha agradecido el trabajo de quienes se han implicado en la preparación de la visita “en tiempo récord” y ha pedido que el viaje no se viva solo como un acontecimiento multitudinario. El objetivo, ha dicho, es “preparar el corazón” y disponerse a la escucha. Argüello, por su parte, ha invitado a vivir el mes previo como “un tiempo de adviento” ante la llegada del Pontífice.