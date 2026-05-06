OCIO
El mercadillo secreto de Madrid donde todo es gratis: este es el barrio en el que puedes conseguir ropa, muebles y artículos a 0 euros
Cualquiera podrá acercarse y llevarse ropa, pequeños muebles y otros enseres recuperados sin pagar nada y sin requisito previo más allá del respeto al espacio y a las demás personas
Ir a un mercadillo es el plan por excelencia de los domingos. Si eres de esas personas que disfruta paseando por los diferentes puestos y rebuscando entre las mejores gangas para llevarte algo, hay un nuevo mercadillo muy cerca del centro de Madrid que no te defraudará.
Aunque suene a utopía, en Puerta del Ángel emerge un mercadillo en el que te puedes llevar todo lo que quieras sin coste. Esto es posible gracias a 'Estoy en la basura', un proyecto que nació en 2020 que documenta en redes sociales toda esa ropa, muebles y objetos en perfecto estado que Madrid abandona cada día en la calle y que podrían ser útiles para otra persona.
A pesar de que el modus operandi de este proyecto sea avisar a los ciudadanos de los objetos útiles que se han quedado en la calle, lo cierto es que ahora surge un mercadillo gratuito y abierto al público donde cualquiera puede llevarse prendas, pequeños muebles y enseres rescatados.
¿Cuándo se va a llevar a cabo el mercadillo gratuito de Puerta del Ángel?
El próximo 17 de mayo, en El Girasol, Calle Caramuel 68 (Puerta del Ángel), cualquiera podrá acercarse y llevarse ropa, pequeños muebles y otros enseres recuperados sin pagar nada y sin requisito previo más allá del respeto al espacio y a las demás personas.
Más mercadillos en Madrid
Lo mejor, es que este fin de semana Madrid cuenta con otro de los mercadillos más famosos de la capital. El Mercado Circular de Recumadrid celebra una nueva edición, esta vez en el barrio de Vallecas, donde los asistentes podrán encontrar artículos recuperados y preparados para una segunda vida a precios reducidos.
En los puestos de este mercadillo se podrán adquirir productos textiles, objetos para el hogar, muebles, decoración, menaje y otros artículos de segunda mano. Lo mejor, es que los precios arrancan desde los 3 euros.
El mercado tendrá lugar el sábado 9 de mayo, de 9:00 a 14:00 horas, en la nave situada en la calle Trole 10, en el distrito de Puente de Vallecas. La entrada será libre y gratuita, por lo que no será necesario reservar plaza ni comprar entrada para acceder al recinto. La cita se suma a las ediciones celebradas durante 2026 por Recumadrid, que ha recuperado este formato para acercar a los vecinos productos reutilizados a precios populares.
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