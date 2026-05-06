REAL MADRID
Máxima tensión en el vestuario del Real Madrid: Valverde y Tchouameni se pelean tras el entrenamiento
El centrocampista uruguayo agredió al francés en el vestuario tras una discusión durante el entrenamiento, sumando un nuevo incidente a la crisis interna del club blanco
El situación en el Real Madrid ha llegado a un punto de no retorno. A la mala imagen en el ámbito deportivo del primer equipo sobre el verde, se le han ido sucediendo numerosos escándalos extradeportivos que han puesto el punto de mira sobre todos los jugadores. El último involucra a Fede Valverde, capitán de la selección uruguaya y a Aurelien Tchouameni, dos pesos pesados que han acabado encarándose tras una discusión subida de tono durante el entrenamiento de hoy. Posteriormente, ya dentro de los vestuarios, el charrúa ha terminado por estallar propinándole un golpe al francés, hasta el punto de tener que ser separados.
No es el primer caso, sin embargo, de agresiones dentro del vestuario madridista. Recientemente ha ocurrido un incidente similar entre Álvaro Carreras y Antonio Rudiger, culminando con una agresión del central alemán al lateral español. Este percance ha sido confirmado por el propio Carreras, en un comunicado a través de sus redes sociales, matizando que se trata de "un asunto puntual" al que no desea darle mayor relevancia y que "ya está zanjado".
División entre "clanes" dentro del vestuario, jugadores cuestionados por sus actividades nocturnas e incluso rumores de ninguneos y relación rota con Arbeloa por parte de determinados futbolistas; lo que está claro es que el equipo ahora mismo está roto. El mal momento deportivo, con otra temporada en la que no se ha logrado levantar ningún título, pese a la inversión económica realizada este verano, junto a los cambios de entrenador y las luchas de egos son solo algunos de los causantes de la crisis interna del equipo.
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