Madrid saca pecho de los datos de empleo: el paro cae menos que en la media de España pero genera uno de cada cinco nuevos puestos

El desempeño económico de la Comunidad de Madrid es uno de los argumentos sobre los que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso viene construyendo su discurso de la región como modelo de éxito. Este mismo martes BBVA Research publicaba su informe Situación Madrid 2026 en el que apuntaba a un crecimiento del PIB regional en 2025 tres décimas por encima de la media nacional y preveía que seguiría aumentando en 2026 y 2027. Entre 2025 y 2027, apunta el estudio, se podrían crear unos 169.000 empleos.

El mismo día se daban a conocer los datos de paro registrado y afiliaciones a la Seguridad Social del mes de abril. El desempleo se ha reducido en la región en los últimos 30 días después de tres meses de ligeras alzas, pero esa reducción ha sido inferior a la media en España. Mientras en el conjunto del país esa caída fue del 2,59%, en la Comunidad de Madrid se quedó en el 2,21%. En la región hay 6.249 parados menos que a principios del mes pasado.

También en términos interanuales el descenso del desempleo fue menor que en la media de España. Madrid cerró abril con 12.856 parados menos que en abril de de 2025, un 4,44% menos frente a un descenso del 6,2% en el conjunto nacional. A 30 de abril había en la Comunidad de Madrid 276.376 personas en paro.

El Gobierno regional, en cambio, valoraba de forma "muy positiva" esos datos. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, señalaba a Madrid como "región refugio". Desde Sol se pone el foco en los datos de afiliación a la Seguridad Social. En términos mensuales, siendo positivos, no destacan especialmente respecto al resto de España. La afiliación creció en abril en todas las comunidades autónomas, singularmente en Baleares y Andalucía.

En el caso de Madrid abril concluyó con 3.895.185 altas en la Seguridad Social, su récord histórico y segunda región del país con más afiliados, por detrás de Cataluña, con 3.921.134. La cifra madrileña supone un aumento de 15.765 personas respecto al 31 de marzo de este año, un 0,41% más. El aumento medio en el país durante el mes de abril fue del 1,02%.

La comparación, sin embargo, es especialmente ventajosa, y ahí es donde trata de poner el foco el Gobierno regional cuando se considera en términos interanuales. De las 517.192 nuevas afiliaciones en todo el país entre abril de 2025 y abril de 2026, 115.862 se registraron en la Comunidad de Madrid, lo que viene a suponer el 22% del total. Esa es la cifra que permite al Gobierno regional repetir con insistencia que más de uno de cada cinco empleos que se generan en España se generan en la Comunidad de Madrid.

El número de nuevas afiliaciones en Madrid en el último año supone un 43,9% más que en Andalucía, la siguiente región en que más altas hubo (80.480), un 50,6% más que en Cataluña y multiplican por 10 las de una comunidad como el País Vasco. En términos relativos, supone un aumento del 3,07%, notablemente por encima del 2,40% de media nacional.

El análisis de los datos del paro conocidos este martes permite vislumbrar también otras perspectivas. El paro femenino ha descendido un 4,1% en el último año frente a un 6% en el conjunto de España. En el caso de los menores de 25 años, el descenso del desempleo en la región fue del 2,08% en comparación con el 4,36% del conjunto del país.

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Desde Comisiones Obreras se demanda por ello un refuerzo del Plan de Empleo Joven y la elaboración de un plan específico frente al desempleo femenino. También el impulso de una política industrial y el refuerzo de mecanismos para vigilar irregularidades en la contratación. Y se recuerda que, pese a la reducción del paro en abril, el aumento registrado desde enero aún deja un saldo de crecimiento en lo que va de año: hoy hay en Madrid 2.482 parados más que el 31 de diciembre de 2025.