Madrid reprocha a la ministra de Sanidad no haberle informado del traslado al Gómez Ulla de los españoles a bordo del crucero con hantavirus

"La consejera se ha enterado en la rueda de prensa". En la Consejería de Sanidad del Gobierno madrileño no se oculta el enfado por no haber sido informados de que los 14 españoles a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, serán trasladados al Hospital Gómez Ulla, dependiente del Ministerio de Defensa, y ubicado en la capital.

El Gobierno madrileño viene criticando desde el lunes la "absoluta ausencia de información" recibida desde el Ministerio de Sanidad. Hoy mismo, en declaraciones a la cadena Cope, poco antes de la comparecencia de la ministra Mónica García, la consejera regional, Fátima Matute, ha señalado que no sabía si los tres madrileños que viajan en el barco serían trasladados a la región o tendrían que guardar cuarentena tras el desembarco.

La ministra de Sanidad ha confirmado hoy sobre el procedimiento que se seguirá con los pasajeros y la tripulación del MV Hondius bajo coordinación del Comité de Seguridad Sanitaria de la Comisión Europea y en contacto con la Organización Mundial de la Salud. Según ha detallado, se espera la llegada del barco a Tenerife en el plazo de tres días. Desde allí, los pasajeros y tripulantes, unas 150 personas de 23 nacionalidades diferentes, serán repatriados a sus países "salvo que su condición médica lo impida.

Todos los que siguen en el barco se encuentran en este momento asintomáticos, después de que tres personas con síntomas hayan sido evacuadas en aviones ambulancia.

El barco llegará al puerto secundario de Granadillas, elegido por su menor actividad respecto a otros puertos y su proximidad, a 10 minutos, del Aeropuerto de Tenerife-Sur. Los españoles, un total de 14 entre 13 de los pasajeros y un miembro de la tripulación, serán trasladados en avión militar hasta la base de Torrejón y de allí hasta el Hospital Militar Gómez Ulla, en el distrito madrileño de Carabanchel.

La elección del Gómez Ulla, ha confirmado García, se debe a que tiene los "mecanismos de seguridad" adecuados para la situación. El hospital dispone de las conocidas como Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel. Una vez allí, los 14 españoles, entre los que hay tres madrileños, permanecerán "atendidos, examinados y en cuarentena el tiempo necesario y que dispongan los protocolos clínicos". La ministra ha señalado, además, que el Gómez Ulla puede hacer frente a los requerimientos de pruebas PCR y de serología que puedan disponer los protocolos.

La ministra de Sanidad, Mónica García. / Diego Radamés - Europa Press

Desde el Gobierno madrileño se reprocha a la ministra de Sanidad que no haya existido ningún contacto entre las dos administraciones para abordar el asunto, ni siquiera a nivel técnico. El Hospital Gómez Ulla no pertenece a la red del Servicio Madrileño de Salud, es del Ministerio de Defensa, pero en el Gobierno regional se sienten concernidos al estar en territorio madrileño.

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Matute no ha sido la única que se ha referido al asunto. El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, también ha aludido a ello. Preguntado si la Comunidad de Madrid ofrecería el Hospital Enfermera Isabel Zendal para hacer frente a un posible de hantavirus, ha indicado que valorarlo es "adelantarse" mucho a los acontecimientos. "El sistema sanitario de la Comunidad de Madrid está siempre preparado para poder atender cualquier circunstancia, pero hay que conocerla. Y me da la sensación de que en este momento hay una falta de información muy importante", ha valorado momentos antes de la comparecencia conjunta de García y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.