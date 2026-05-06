Cinco nuevas incorporaciones este año elevan a 60 los municipios madrileños en el Sistema VioGén

Cinco nuevos ayuntamientos madrileños han formalizado su compromiso contra la violencia de género en lo que va de año mediante su incorporación al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén, y elevan a 60 el total de municipios adheridos al mismo en la región.

En concreto, las nuevas incorporaciones son las de Cercedilla, Villanueva de la Cañada, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Navacerrada y Pelayos de la Presa, ha indicado la Delegación del Gobierno en un comunicado. "En los últimos tres años y gracias al compromiso de los distintos ayuntamientos, de las policías locales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hemos pasado de 34 a 60 municipios madrileños en el sistema VioGén. Sin duda es un avance, pero aún estamos a mitad de camino", ha destacado el delegado, Francisco Martín.

En este sentido, Martín ha recordado que aún quedan otros 30 municipios que "incomprensiblemente" siguen fuera de este sistema que refuerza la protección de las víctimas de violencia de género. "Madrid debe ser una región de referencia por su compromiso frente a las violencias machistas y por ello pido el máximo compromiso y también el mejor ejemplo a todas las administraciones de la región", ha remarcado.

En esta línea, el delegado ha puesto en valor la decisión de estos consistorios y ha agradecido su compromiso ya que el Sistema VioGén es una herramienta esencial para la valoración del riesgo, el seguimiento de los casos y la protección efectiva de las víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas.

Según datos del Ministerio de Igualdad, en lo que va de año 17 mujeres han sido asesinadas presuntamente en nuestro país a manos de su pareja o expareja y el número de menores huérfanos asciende a 11. Además, tres menores de edad han sido asesinados en casos de violencia de género contra su madre.

Un llamamiento a la adhesión

En este marco, el delegado ha insistido en su llamamiento a los ayuntamientos aún fuera del Sistema VioGén, remarcando la total disposición de la Delegación del Gobierno de España en Madrid para facilitar la coordinación, el asesoramiento técnico y la interlocución necesaria en este proceso.

Así, ha reclamado que se incorporen a esta herramienta los 30 municipios de la región que, contando con plantillas de más de ocho policías locales, no lo han hecho aún. Una petición que también ha dirigido al Gobierno regional "desde sus competencias con las policías locales" y a los partidos políticos "para actuar con contundencia y ejemplaridad frente a las violencias machistas".

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Los consistorios pendientes de adhesión son los de Ajalvir, El Álamo, Algete, Alpedrete, Arroyomolinos, Camarma de Esteruelas, Campo Real, Chinchón, Cobeña, El Escorial, Fuente el Saz de Jarama, Galapagar, Griñón, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Humanes de Madrid, Loeches, Meco, El Molar, Los Molinos, Morata de Tajuña, Navalagamella, Paracuellos de Jarama, San Lorenzo de El Escorial, Sevilla la Nueva, Torrejón de Velasco, Torrelodones, Valdemorillo, Valdemoro y Villarejo de Salvanés.