Importante cambio en las inscripciones de la Maratón de Madrid 2027: estas son las fechas clave para obtener dorsal

Tras el éxito del último Zurich Rock 'n' Roll Running en Madrid ya se prepara la siguiente edición. Lo cierto es que no lo hará igual, ya que tras la alta demanda en la pasada edición, la organización ha previsto nuevos cambios para conseguir el dorsal. 8.000 corredores se han quedado este año sin dorsal, por lo que habrá que estar atento para hacerte con uno este próximo año.

Nuevos cambios en el maratón de Madrid

El nuevo maratón ya tiene fecha: 25 de abril de 2027, contará con 47.000 plazas y un sistema de inscripción escalonado para ordenar la alta demanda registrada en la última edición. Este nuevo proceso de obtención de dorsal se organizará en varias fases. La primera fase será la Fase Fidelidad: tendrán prioridad los participantes de la edición 2026, quienes del 6 al 10 de mayo de 2026 tendrán dorsal garantizado. Eso sí, una vez terminado el plazo no tendrán asegurada la plaza.

Después llegará la Fase Preferente, destinada a los corredores que estaban en la lista de espera de 2026 y no pudieron conseguir el dorsal, del 11 al 13 de mayo. Por último, la Fase General quedará abierta al público en caso de que queden plazas disponibles, a partir del 14 de mayo. Una vez estén vendidos todos los dorsales, comenzará la lista de espera por si se liberan plazas debido a cancelaciones. Sin duda, será esencial la rapidez para poder participar en una de las carreras más importantes del país.

Corredores en las Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid. / EFE/Borja Sanchez-trillo

Todo lo que se conoce

Esta nueva edición tendrá plazas para 47.000 corredores, entre las dos grandes distancias. Sí, dos: el recorrido de 10 kilómetros desaparece por la imposibilidad de ofrecer animación musical en el primer tramo por la normativa acústica de la ciudad y por la necesidad de reorganizar el espacio del evento ante el aumento de la demanda en las distancias largas.

La modalidad el Maratón contará con 17.000 plazas disponibles, mientras que el Medio Maratón contará con 30.000 puestos. Así Madrid se consolida entre las grandes citas internacionales del deporte. Para poder participar es necesario haber cumplido la mayoría de edad para ambas modalidades y la licencia obligatoria de la Real Federación Española de Atletismo, no incluida en la inscripción y con un coste de cuatro euros.

El precio de los dorsales varía entre los 80 y 180 euros para el Maratón y los 40 y 130 euros para el Medio Maratón. Aun con la resaca emocional de la reciente edición, ya toca comenzar a prepararse para la próxima cita en abril de 2027. Una oportunidad para volver a vivir o para descubrirlo por primera vez.