SALUD
Una paciente en paliativos se despide de sus mascotas en el Hospital Infanta Sofía: "Ha sido el día más feliz de mi vida"
El centro madrileño ha aprobado un nuevo protocolo para permitir la visita de animales de compañía en situaciones excepcionales
EFE
El Hospital Universitario Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, ha dado un paso decisivo en su estrategia de humanización sanitaria. El centro ha cumplido la última voluntad de Pilar, una paciente oncológica que ansiaba reencontrarse con sus dos perras.
La paciente permanecía ingresada desde el pasado mes de marzo debido a un proceso clínico avanzado. Sus mascotas habían sido su principal apoyo emocional tras enviudar, lo que hacía de este reencuentro una prioridad absoluta para su bienestar psicológico.
Este emotivo encuentro ha sido posible gracias a la aprobación de un nuevo protocolo clínico en el centro madrileño. Esta normativa regula la visita de animales de compañía en situaciones excepcionales, siempre que supongan un estímulo positivo para el estado de ánimo del enfermo.
El escenario de la despedida fue la terraza de la cuarta torre del centro hospitalario. Allí, Pilar pudo compartir tiempo con sus fieles compañeras y sus familiares. Según relató a los sanitarios, fue el día más feliz de su vida al poder decir adiós a sus "grandes amigos".
El impacto directo en el control del dolor
Desde el punto de vista clínico, los beneficios fueron inmediatos. Beatriz Mayorga, supervisora de oncología, destacó que Pilar manifestó una notable mejoría y "ausencia de dolor" durante y después del tiempo compartido con sus perros.
Este fenómeno demuestra que el bienestar emocional actúa como un componente esencial en el tratamiento del sufrimiento físico. En pacientes con procesos irreversibles, el alivio del estrés psicológico puede ser tan efectivo como el cuidado farmacológico tradicional.
La doctora Araceli Sánchez, responsable de Paliativos, respalda plenamente estas iniciativas. Para el equipo médico, la labor sanitaria debe trascender el alivio de los síntomas físicos para atender las necesidades afectivas del individuo en su fase final de vida.
Con esta acción, el Hospital Infanta Sofía reafirma su compromiso con una medicina más humana. El centro entiende que permitir que los pacientes cierren sus vínculos afectivos es una parte fundamental de una asistencia sanitaria de calidad.
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