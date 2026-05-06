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SUCESO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La guardia civil investiga la muerte violenta de una mujer de 80 años en su vivienda de Galapagar

La octogenaria ha sufrido numerosos politraumatismos

Una ambulancia en el lugar de los hechos en Galapagar.

Una ambulancia en el lugar de los hechos en Galapagar. / EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

Javier Niño González

Madrid

Una mujer de 80 años ha fallecido en su vivienda situada en la calle Mandril, en el municipio madrileño de Galapagar, según ha confirmado Summa 112.

La muerte se ha debido a numerosos politraumatismos, de acuerdo con la información facilitada por Emergencias 112 Comunidad de Madrid. A la llegada de los servicios sanitarios, los efectivos solo han podido confirmar el fallecimiento de la mujer.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el suceso.

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