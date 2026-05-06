Díaz Ayuso recibe la Medalla de la Libertad de Aguascalientes “en nombre de los ciudadanos de Madrid” que sienten por México un “profundo afecto”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido hoy la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes (México). “La recojo en nombre de los ciudadanos de Madrid que sentimos por México un verdadero, profundo y sincero afecto”, ha asegurado Díaz Ayuso, para añadir a continuación que la llevará “con orgullo y en reconocimiento de la amistad” que ambos pueblos tendrán “para siempre”.

La jefa del Ejecutivo autonómico de Madrid ha agradecido esta distinción por “vincular esta conmemoración con la defensa de la libertad la democracia y la cultura común”, que ha definido como una actitud vital en momentos donde “los nacionalismos, el sectarismo, la ideología, los cierres y los miedos están haciendo del planeta un lugar más pequeño y lleno de amenazas”.

Díaz Ayuso ha destacado los más de 450 años de historia de Aguascalientes, que nació en 1575 “fruto de la mezcla de pueblos, acentos y tradiciones que no se improvisan”, con generaciones enteras que han levantado “hogares, templos, escuelas, plazas y proyectos comunes” y que es hoy “referencia de modernidad, empuje económico y confianza en el talento de su gente”. Es por eso, a su juicio, que “despierta admiración dentro y fuera de México”. La Medalla de la Libertad del Congreso del Estado de Aguascalientes tiene carácter institucional y se concede como reconocimiento honorífico a personalidades en el ámbito de las relaciones públicas y políticas.