Sin atención noches ni findes: CSIF denuncia la falta de médicos en la prisión de Valdemoro

CSIF Prisiones ha vuelto a dar la voz de alarma por la situación sanitaria que, asegura, se vive en el Centro Penitenciario Madrid III, ubicado en Valdemoro. El sindicato denuncia una “grave situación sanitaria” provocada por la falta de médicos en la prisión.

Según la organización, el centro cuenta ahora mismo con un único médico en activo para toda la cárcel. Además, se trata de un profesional contratado, “no perteneciente a la plantilla estructural”, y con un horario limitado: de lunes a viernes, solo por la tarde, entre las 15:00 y las 21:00 horas.

El problema, advierte CSIF, va mucho más allá de una baja puntual. El sindicato asegura que “todas las plazas de médicos contempladas en la Relación de Puestos de Trabajo se encuentran sin cubrir”. En el caso concreto de Madrid III Valdemoro, hay 11 plazas previstas, pero ninguna está cubierta de forma efectiva.

La consecuencia directa es que la prisión se queda sin médico presencial durante todas las noches y también los fines de semana completos. Esta falta de facultativos, denuncia el sindicato, está obligando al personal de enfermería a asumir tareas que no le corresponden, aumentando su carga de trabajo y quedando “en una posición de riesgo y responsabilidad que no debería recaer sobre ellos”.

Instituciones Penitenciarias ha implantado un sistema de telemedicina para intentar paliar la situación, pero CSIF lo considera claramente insuficiente. El sindicato sostiene que este sistema “no cubre todas las mañanas ni todos los fines de semana” y que, además, “resulta claramente ineficaz” porque está compartido con otros cuatro centros penitenciarios a nivel nacional.

Esta falta de atención ya ha tenido consecuencias. Según relata, recientemente, tras la agresión a un interno y ante la ausencia de un médico en el centro, fue necesario llamar al 112 para trasladarlo a un hospital. Para CSIF, este caso demuestra “la incapacidad del sistema actual para garantizar una atención inmediata y adecuada”.

El sindicato insiste en que no se trata de un problema aislado. Asegura que el déficit de médicos en las prisiones dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias alcanza “cifras récord” en Madrid. Por todo ello, CSIF reclama la cobertura urgente de las vacantes, la contratación inmediata de profesionales sanitarios y la presencia de médicos en todos los turnos, incluidas las noches y los fines de semana. También pide medidas estructurales para frenar el déficit sanitario en las cárceles.

“La salud y la seguridad, tanto de los internos como de los trabajadores, no pueden depender de soluciones parciales ni de medidas improvisadas”, subraya el sindicato, que exige a la Administración una atención sanitaria “digna, continua y de calidad” en los centros penitenciarios.