La corrida del 10 de mayo en la Feria de San Isidro de Madrid podrá verse gratis sin necesidad de levantarse del sofá

Este domingo 10 de mayo, la plaza de Las Ventas de Madrid acogerá el tercer festejo del ciclo taurino con motivo de las Ferias de San Isidro. Con un cartel más que atractivo, David Galán, Román y Gonzalo Caballero, lidiarán con seis toros de la ganadería de Conde de Mayalde a partir de las 19:00 horas.

Con un precio que oscila entre los 70 euros al sol y los 88 euros en tendidos con sol y sombra, son muchos los madrileños que no podrán asistir presencialmente al evento. Por suerte, para todos aquellos que no han podido permitirse adquirir las entradas o que no pueden asistir al festejo por otros motivos, la corrida podrá seguirse de manera gratuita por televisión.

La corrida que tendrá lugar este domingo 10 de mayo a las 19:00 de la tarde será retransmitida por varias de las televisiones autonómicas del país, entre las cuales destaca Telemadrid / Las Ventas

David Galán, Román y Gonzalo Caballero

David Galán, que tomó la alternativa el 28 de febrero de 2012 en Sanlúcar de Barrameda, vuelve a participar de las fiestas más castizas de la capital donde ya en 2024 se alzó con el premio a torero revelación. Junto a él, los madrileños disfrutarán también del conocido torero Román, quien tomó la alternativa en Nimes (Francia) en junio de 2014, y que consiguió salir por la Puerta Grande de Las Ventas la tarde del 15 de agosto de 2017 tras cortar una oreja a cada toro de su lote de El Tajo y La Reina.

Gonzalo Caballero, de 34 años, debutó en el año 2010 tras ser alumno de la Escuela de Tauromaquia de Madrid / Las Ventas

Completando el cartel encontramos a Gonzalo Caballero, antiguo alumno de la Escuela de Tauromaquia de Madrid, que destacó entre sus compañeros de promoción. Tras su debut en 2010, el torero se ganó un puesto en la final de la Escuela celebrada en la plaza de Las Ventas a la que ahora regresa para poner las banderillas en uno de los eventos taurinos más importantes de la temporada.

¿En qué canales podrá verse la corrida?

La corrida será ofrecida por Telemadrid, el canal autonómico madrileño. Para todos aquellos que no residan en la Comunidad de Madrid también existe la posibilidad de sintonizar el canal a través de plataformas como Movistar + (canal 157) y Orange TV. Además, este evento taurino será retransmitido en directo en otras televisiones autonómicas como Aragón TV, À Punt, y Castilla La Mancha Media.