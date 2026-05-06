MÚSICA
Los conciertos que abrirán el apetito en Noches del Botánico: de Miss Blanche y Lima Shakes a Sara Zozaya y Anouck
La iniciativa Momentos Alhambra se consolida como clave del festival madrileño, ofreciendo una experiencia sonora complementaria desde la apertura de puertas
Nuevos conciertos. En Noches del Botánico, la música no empieza cuando se encienden los focos del escenario principal. Desde las 19.30 horas, con la apertura de puertas, el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid activa una segunda respiración sonora: la de Momentos Alhambra, un enclave que en los últimos años ha dejado de ser un simple complemento para convertirse en una de las claves del carácter del festival. El espacio regresa en 2026, coincidiendo con el décimo aniversario del ciclo madrileño, con una programación amplia y pensada para dialogar con el pulso de cada jornada. En un festival donde conviven generaciones, géneros y públicos distintos, esta zona funciona como laboratorio de escucha y como puerta de entrada a nuevos nombres.
La primera parte de la edición, concentrada en junio, muestra ya esa voluntad de mezcla. Por el escenario pasarán Lucía Espín (3 de junio), Deivhook (4 de junio), Julia Cry (5 de junio), Marcos French (6 de junio), Postcode (7 de junio), Sara Zozaya (9 de junio), De Rancho (11 de junio), Junnio (12 de junio), Elem (13 de junio), Ruto Neón (15 de junio) y Sao (16 de junio), junto a Cristina Len (17 de junio), Tregua (20 de junio), Miss Blanche (22 de junio) y Juandi Zafra (27 de junio). También habrá sesiones de Oski (18 de junio) y Dichas (21 de junio), dos DJ sets que refuerzan la idea de continuidad entre el atardecer, el concierto central y el final de la noche.
La propuesta se mantiene viva en el segundo tramo del festival, con la presencia de Fernando Navarro (1 de julio), Manuel Maside (2 de julio) y DJ Miguel A. Sutil (4 de julio). Sutil en cabina, y actuaciones de Decode (5 de julio), Sunset Noir (6 y7 de julio), Dmasso Live (8 de julio), Dry&Wet (12 de julio), Atempo (15 de julio) y Anouck The Band (16 de julio). A ellos se suman Biela (21 de julio), Because Yes (22 de julio), Carlota Urdiales (24 de julio), Lima Shakes (25 de julio), Alejandro Escalera Trío (26 de julio), Três (27 de julio), Sabor y Tumbao (28 de julio) y Funky Times (39 de julio), un mapa variado que se mueve entre sensibilidades pop, texturas electrónicas, pulsos bailables y formatos de directo más orgánicos.
Como hilo conductor de toda la edición volverá Juan Melov, DJ residente de Zona Momentos Alhambra, encargado de coser los distintos momentos de la jornada con sesiones flexibles y atentas al ambiente del recinto. Más allá del cartel, la zona habla de una forma concreta de entender el ocio cultural. Noches del Botánico ha hecho de su ubicación uno de sus grandes argumentos: música al aire libre, vegetación, temperatura de verano y una escala que permite reconocer el ritual del festival sin perder cercanía. En ese contexto, Zona Momentos Alhambra añade una capa de descubrimiento y pausa. La experiencia no se limita al artista anunciado en letras grandes, sino que se expande hacia esos hallazgos que muchas veces ocurren sin haberlos previsto.
En 2025, con Max Richter, Van Morrison y Ana Belén a la cabeza, reafirmó su éxito: 185.000 asistentes en los 50 espectáculos programados. Su variedad musical, la clave. El festival, galardonado en múltiples ocasiones, incluyendo el Iberian Awards y el Madrid Open Cities, acogió los conciertos de Santana, Mikel Erentxun, Texas, Beth Gibbons, Rozalén, Parcels, Zahara y Mikel Erentxun, entre otros. Una apuesta por el eclecticismo y la multiculturalidad que repetirán este año.
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