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BROTE EN ALTA MAR

La Comunidad de Madrid critica la "absoluta ausencia de información" del Ministerio sobre el crucero con hantavirus

Fátima Matute reclama al Ministerio de Sanidad rigor técnico y coordinación ante la falta de datos sobre el brote en el crucero 'MV Hondius'

La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute.

La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. / Ricardo Rubio - Europa Press

Efe

Madrid

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha denunciado este miércoles la "absoluta ausencia de información" por parte del Ministerio de Mónica García sobre el crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus y que se encuentra fondeado en Cabo Verde.

En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha señalado que los tres madrileños que viajan a bordo del crucero de lujo se encuentran asintomáticos y en buen estado.

"A fecha de ahora mismo sabemos que siguen asintomáticos los 14 españoles -13 pasajeros y un tripulante-, incluidos los madrileños, pero es gracias a que activamente estamos preguntando nosotros", ha explicado la máxima responsable de la Sanidad madrileña, que ha dicho desconocer si los tres madrileños podrán viajar a la capital una vez desembarquen o tendrán que hacer cuarentena.

"Desde luego nosotros estamos preparados para hacer frente a cualquier cosa, pero con rigor técnico y con información. Y como digo, todo eso lo desconocemos, pero vamos a exigir que se haga como marca la ley, como lo marcan las autoridades sanitarias", ha insistido.

"Lío monumental" con el traslado

En esta línea, Matute ha recriminado tanto a Mónica García como al director general de Salud Pública que no hayan "dado la cara" y no hayan facilitado información a las comunidades autónomas, con viajeros de seis regiones, de ellos cinco son de Cataluña, tres de Madrid, tres de Asturias, y uno de Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana.

"Nos preocupa mucho porque nos recuerda a tiempos pretéritos en los que hacían que hablara Fernando Simón, del que tengo muy malos recuerdos", ha remarcado la consejera, que ha censurado el "lío monumental" con el traslado del médico del crucero, que finalmente será evacuado a Países Bajos y no a Madrid.

En este marco, ha recalcado que es "muy grave" que fallen las comunicaciones internas, aunque en este caso concreto, ha lamentado, es que "no existen". "Cuando hay una alerta para responder lo más importante es el rigor técnico y la coordinación y desde luego la información y aquí tenemos una falta absoluta de comunicación e información por parte de nuestra ministra de Sanidad, que es la autoridad sanitaria, y su director general de Salud Pública", ha insistido.

Entre otras cuestiones, ha indicado que se tendría que haber comunicado a los gobiernos regionales que se trata del hantavirus Andes, una cepa transmisible entre humanos, tanto para que estén informadas como para que puedan estar "preparadas para lo que pueda venir".

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En esta línea, ha insistido en que "es importante conocer esa variante del virus para saber a qué nos enfrentamos", de modo que se pueda "seguir actualizando y mejorando los protocolos en el caso de que los tengamos que aplicar". Finalmente, ha recalcado la necesidad de "informar sin alarmar".

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