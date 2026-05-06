Confirmado: los trabajadores madrileños con hijos menores de 12 años pueden solicitar la reducción de jornada de esta forma

No es un secreto: conciliar el trabajo con el cuidado de la familia sigue siendo una de las principales preocupaciones de muchas familias. En España, el derecho a reducir la jornada laboral para cuidar ya sea a hijos menores o familiares dependientes es una de las herramientas más importantes y menos conocidas.

Y es que aquellos con menores de 12 años a su cargo, pueden pedir una reducción de jornada laboral por guarda legal o solicitar una adaptación de su horario para atender sus necesidades familiares, dos vías recogidas en el Estatuto de los Trabajadores.

¿Qué trabajadores pueden pedir la reducción de jornada?

La reducción de jornada por cuidado de hijos está regulada en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores. La norma establece que quien tenga a su cuidado directo a un menor de 12 años puede reducir su jornada diaria entre un octavo y la mitad, con la correspondiente disminución proporcional del salario.

La parte positiva es que, además, este derecho no se limita únicamente a madres y padres, pues también puede solicitarse para cuidar a una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida, al cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta segundo grado que no puedan valerse por sí mismos por edad, accidente o enfermedad.

La reducción de jornada por cuidado de hijos está regulada en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores / JESÚS PRIETO

¿Cómo puedo solicitarla?

Para solicitar la reducción de la jornada laboral, la petición debe comunicarse a la empresa con una antelación mínima de 15 días. En el escrito debe indicarse la fecha de inicio y finalización de la reducción, así como el horario concreto que se solicita.

La concreción horaria corresponde a la persona trabajadora, pero debe hacerse dentro de su jornada ordinaria. Si la empresa no acepta la propuesta o existen discrepancia, el conflicto puede acabar en la jurisdicción social mediante el procedimiento previsto para estos casos.

En el caso de la adaptación de jornada, la empresa debe abrir un proceso de negociación que no puede superar los 15 días. Si no existe oposición motivada en ese plazo, la solicitud se presume concedida.

Para solicitar la reducción de la jornada laboral, la petición debe comunicarse a la empresa con una antelación mínima de 15 días / REDES

La reducción de jornada no permite cambiar el tipo de turno

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (21 de noviembre de 2023) ha aclarado un punto que generaba conflictos: la reducción no permite cambiar el tipo de turno. El alto tribunal subraya que la concreción horaria debe hacerse dentro de su jornada ordinaria, lo que impide exigir, por ejemplo, pasar de un sistema rotativo a un turno fijo de mañana. Esta precisión alivia tensiones en sectores con turnos rígidos, como comercio o grandes almacenes.

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Estos son los casos que pueden solicitar una ampliación

Ahora, la ley contempla supuestos reforzados. Cuando el menor tiene discapacidad o no puede valerse por sí mismo, el derecho se mantiene en los mismos términos. Por otro lado, si padece cáncer o una enfermedad grave que requiera hospitalización prolongada, la reducción mínima es del 50% de la jornada, pudiendo mantenerse hasta los 23 años o incluso hasta los 26 si se acredita una discapacidad igual o superior al 65%.