Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Paro en MadridWhatsAppNeuronasMadrid Nuevo NorteAtlético de MadridSubmarino S-81 Isaac PeralRompiendo BarrerasHofmannMetro de MadridRivas-Vaciamadrid
instagramlinkedin

VIAJE INSTITUCIONAL

Ayuso critica a quienes buscan "rédito político" en sus declaraciones sobre la relación con México

"Ante quienes pretenden sembrar odio y discordia, nosotros defendemos el mestizaje, la unión y la libertad y la vida", asegura la presidenta madrileña durante su viaje al país

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / COMUNIDAD DE MADRID

Víctor Rodríguez

Víctor Rodríguez

Madrid

La polémica por la presencia de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en un acto en homenaje a Hernán Cortés durante su viaje de diez días por el país americano, persiste a los dos lados del Atlántico. Si ayer la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, sin mencionar a la dirigente madrileña, aseguró que están "destinados a la derrota" quienes reivindican "a Hernán Cortés y sus atrocidades", en Madrid la oposición regional hablaba de "despropósito político" y de "sembrar discordia".

"Me sorprende que haya personas que pretendan sacar rédito político a una visita como la que estamos realizando nosotros, cuando estamos hablando en positivo", ha señalado este miércoles la presidenta madrileña. "Creo que no hay arma más poderosa que el hermanamiento y las alianzas, y más en estos momentos. Por eso discutimos ideas, no combatimos personas".

Ayuso ha insistido en que España y América están unidas "por un idioma, por una religión, por una civilización, a través de catedrales, de universidades, de hospitales, de colegios y también del Estado de Derecho, es decir, Occidente".

Noticias relacionadas

"Ante quienes pretenden sembrar odio y discordia, nosotros defendemos el mestizaje, la unión y la libertad y la vida como los dos bienes más preciados que tiene el hombre, como decía el Quijote", ha añadido. "No pretendemos ni vamos a intentar siquiera dar ninguna lección de Historia a nadie, ni renegar tampoco de todo lo que hizo España", ha zanjado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El S-81 Isaac Peral, el submarino que ha devuelto a España al club de la élite naval
  2. Ex aequo al guardia civil Jean Paul Bidias-Ndoe y a Loreto Gutiérrez Hurtado, ejemplos de superación y liderazgo
  3. Nuevo minipunto limpio en Alcalá de Henares: ¿dónde se encuentra el recién instalado por el ayuntamiento?
  4. Aranjuez se convierte en un club de jazz a cielo abierto: una 'jam session' intelectual y Ariel Brínguez para cerrar la noche
  5. El Lorca menos conocido toma la garganta de Juan Diego Botto: un viaje escénico por la vida pública y privada del poeta
  6. El FBI ofrece 'hasta 25.000 dólares' a quien ayude a encontrar los restos de una mujer en Madrid
  7. Los madrileños Ana Boyer y Fernando Verdasco ya son padres de su cuarto hijo, la primera niña en la familia
  8. La mejor escapada por el puente de mayo a una hora de Madrid: buen vino, naturaleza y gastronomía de calidad en un mismo destino

La Aemet pone en alerta amarilla a Madrid este jueves: se esperan tormentas por toda la Comunidad de Madrid

La Aemet pone en alerta amarilla a Madrid este jueves: se esperan tormentas por toda la Comunidad de Madrid

Ayuso critica a quienes buscan "rédito político" en sus declaraciones sobre la relación con México

Ayuso critica a quienes buscan "rédito político" en sus declaraciones sobre la relación con México

León XIV visitará una cárcel, la Sagrada Familia o el puerto canario de Arguineguín en su visita a España

León XIV visitará una cárcel, la Sagrada Familia o el puerto canario de Arguineguín en su visita a España

El mercadillo secreto de Madrid donde todo es gratis: este es el barrio en el que puedes conseguir ropa, muebles y artículos a 0 euros

El mercadillo secreto de Madrid donde todo es gratis: este es el barrio en el que puedes conseguir ropa, muebles y artículos a 0 euros

El papa León XIV hará parada en Carabanchel en su viaje a España: visitará un centro para personas sin hogar

El papa León XIV hará parada en Carabanchel en su viaje a España: visitará un centro para personas sin hogar

El Papa visitará en Madrid un centro de Cáritas y hablará en el Congreso de los Diputados

El Papa visitará en Madrid un centro de Cáritas y hablará en el Congreso de los Diputados

Cinco nuevas incorporaciones este año elevan a 60 los municipios madrileños en el Sistema VioGén

Cinco nuevas incorporaciones este año elevan a 60 los municipios madrileños en el Sistema VioGén