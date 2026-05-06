Ayuso critica a quienes buscan "rédito político" en sus declaraciones sobre la relación con México

La polémica por la presencia de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en un acto en homenaje a Hernán Cortés durante su viaje de diez días por el país americano, persiste a los dos lados del Atlántico. Si ayer la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, sin mencionar a la dirigente madrileña, aseguró que están "destinados a la derrota" quienes reivindican "a Hernán Cortés y sus atrocidades", en Madrid la oposición regional hablaba de "despropósito político" y de "sembrar discordia".

"Me sorprende que haya personas que pretendan sacar rédito político a una visita como la que estamos realizando nosotros, cuando estamos hablando en positivo", ha señalado este miércoles la presidenta madrileña. "Creo que no hay arma más poderosa que el hermanamiento y las alianzas, y más en estos momentos. Por eso discutimos ideas, no combatimos personas".

Ayuso ha insistido en que España y América están unidas "por un idioma, por una religión, por una civilización, a través de catedrales, de universidades, de hospitales, de colegios y también del Estado de Derecho, es decir, Occidente".

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"Ante quienes pretenden sembrar odio y discordia, nosotros defendemos el mestizaje, la unión y la libertad y la vida como los dos bienes más preciados que tiene el hombre, como decía el Quijote", ha añadido. "No pretendemos ni vamos a intentar siquiera dar ninguna lección de Historia a nadie, ni renegar tampoco de todo lo que hizo España", ha zanjado.