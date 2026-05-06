Ayuso sufre un boicot en México: el partido de Sheinbaum intenta reventar su acto al grito de "no tenemos agua"

La visita institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México ha vivido su momento de mayor tensión durante la entrega de la Medalla de la Libertad en el Congreso de Aguascalientes. El evento fue escenario de un altercado directo provocado por una acción de protesta política que obligó a detener la ceremonia.

Martha Márquez: "No tenemos agua"

Justo antes de que la mandataria madrileña tomara la palabra, la regidora Martha Márquez, integrante del partido Morena (formación de la presidenta Claudia Sheinbaum), irrumpió en la escena. La política local se colocó en el centro del estrado portando una pancarta con el mensaje "No tenemos agua", impidiendo el inicio del discurso previsto.

Aunque Márquez intentó intervenir, el protocolo le negó el uso del micrófono y el personal de seguridad le reclamó reiteradamente que abandonara el escenario. El clima de tensión aumentó cuando los asistentes comenzaron a abuchear masivamente a la regidora, exigiéndole que permitiera hablar a la presidenta madrileña. Tras varios minutos de bloqueo, la política de Morena finalmente desistió y se retiró del lugar.

La respuesta de Ayuso: "La voluntad del pueblo se mide en las urnas"

Tras el altercado, Isabel Díaz Ayuso retomó la palabra con una reflexión directa sobre la legitimidad democrática y el saber estar institucional. La presidenta madrileña señaló que incidentes como este ocurren cuando alguien cree que puede estar "por encima del protocolo o del respeto" bajo la falsa creencia de representar a la ciudadanía de forma unilateral. "La voluntad del pueblo no se mide al peso, se mide en las urnas", sentenció, subrayando que es el voto en libertad el que configura los parlamentos y obliga a la convivencia entre quienes piensan diferente.

Ayuso defendió que el respeto a las formas no debilita los ideales políticos, sino que es una muestra de tolerancia: "Que no rompan el protocolo no significa que quieran menos a su pueblo, significa que se toleran entre ellos". Además, contrapuso la actitud de la regidora con la idiosincrasia del país anfitrión, afirmando que "si hay algo que caracteriza a los mexicanos es la absoluta amabilidad y el respeto", concluyendo que el incumplimiento de las normas comunes no otorga la razón a quien las vulnera.

Una vez restablecido el orden, Isabel Díaz Ayuso ensalzó los "inmensos lazos" que unen a Madrid y México. Durante su intervención, lanzó un dardo a sus críticos al posicionarse frente a quienes buscan "excusas en el pasado" para responder a los problemas del presente.

La dirigente madrileña subrayó que ambas naciones forman parte de una misma familia con valores compartidos desde hace cinco siglos. Además, lamentó la estrategia de dividir a los ciudadanos entre "buenos y malos", defendiendo a Aguascalientes como un referente de modernidad y libertad económica.

Choque político con Claudia Sheinbaum

La visita de Ayuso se produce en un contexto de fuerte fricción diplomática. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido muy crítica con la mandataria española, especialmente por su reciente reivindicación de Hernán Cortés.

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Sheinbaum ha llegado a afirmar que los sectores conservadores que ensalzan la conquista están "destinados a la derrota", lo que confirma la brecha ideológica que ha marcado este viaje oficial a territorio mexicano.