FÚTBOL
Almeida carga contra la UEFA y afirma el árbitro tuvo la "voluntad predeterminada" de perjudicar al Atlético contra el Arsenal
El alcalde de Madrid aseguró que el conjunto rojiblanco, del que es reconocido seguidor, "jugó contra la UEFA" más que contra su rival en la vuelta de la eliminatoria de semifinales
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, criticó este miércoles la actuación arbitral en el partido del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones y aseguró que el conjunto rojiblanco, del que es reconocido seguidor, "jugó contra la UEFA" más que contra su rival, el Arsenal.
Almeida afirmó en declaraciones a los medios que "es incomprensible" la designación de un árbitro alemán, Daniel Siebert, en un contexto en el que, según dijo, España y Alemania se juegan la quinta plaza de acceso a la competición, y cuestionó además algunas decisiones durante el encuentro disputado este miércoles, que concluyó con triunfo por 1-0 (después del 1-1 de la ida).
"Contra todo un sistema"
En su opinión, hubo jugadas que no responden a errores puntuales del colegiado, sino a una "voluntad predeterminada" de perjudicar al Atlético de Madrid.
Entre otras acciones, citó la ausencia de repeticiones de una jugada en la que se sancionó fuera de juego previo a un empujón a Giuliano Simeone dentro del área, una acción sobre Antoine Griezmann que consideró penalti "claro" y el tiempo añadido del encuentro, que interpretó como indicios de una actuación dirigida a que el partido concluyera cuanto antes.
"Al Arsenal se le podía ganar, pero a la UEFA no", resumió Almeida, y añadió que el Atlético "compitió contra todo un sistema" y no sólo contra su rival deportivo. EFE
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