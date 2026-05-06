La Aemet pone en alerta amarilla a Madrid este jueves: se esperan tormentas por toda la Comunidad de Madrid

Tras unas jornadas tranquilas de aparente tiempo estable, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pone en alerta amarilla a la Comunidad de Madrid. Un aviso que se extiende por la Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste y que estará activo desde las 12:00 hasta las 22:00 horas. El organismo estatal espera tormentas que podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes y localmente granizo.

Aviso amarillo activado este 7 de mayo. / Aemet

Esto es lo que se espera en la jornada de jueves

La Aemet espera que este jueves el tiempo comience en la capital muy nuboso hasta las 6:00 horas, momento en el que comenzarán las precipitaciones escasas. Desde las 12:00 horas, cuando se activa el aviso amarillo, comenzará el temporal nuboso con tormenta, hasta las 18:00 horas que volverán los intervalos nubosos.

En la montaña se espera que el estado del cielo esté nuboso con intervalos de nubes bajas y de evolución diurna, tendiendo a cubrirse al final del día con probables chubascos dispersos en la segunda mitad del día, que podrán venir acompañados de tormentas. En esta zona se espera viento moderado, ocasionalmente fuerte en cotas altas y zonas expuestas.

Temperaturas en ascenso

Si algo se ha notado en Madrid estos días es frío. Lo cierto es que este temporal no vendrá acompañado de temperaturas más bajas, sino que van a comenzar a ascender. Por ello los termómetros en la capital oscilarán entre los 23 grados de temperatura máxima y los 11 grados de temperatura mínima.

Este es el pronóstico de las temperaturas en la capital los próximos días. / Aemet

En la montaña también aumentarán las temperaturas, menos notable en las mínimas. Así se muestra en el pronóstico de la Aemet para Guadarrama, donde los grados variarán entre los 18 de máxima y los 7 de mínima, y en Somosierra, donde los grados fluctuarán entre los 14 grados de máxima y 3 grados de mínima.

¿Continuarán las precipitaciones los próximos días?

El pronóstico del organismo estatal apunta a que las lluvias han vuelto para quedarse. Según la previsión actual de la Aemet, las precipitaciones estarán presente este jueves, viernes durante las primeras horas del día, sábado, domingo, lunes y martes. Es momento de desempolvar el paraguas y tenerlo a la vista, por si fuera necesario.