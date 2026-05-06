Adiós a los coches Zity: esta es la fecha definitiva en la que el servicio de 'car sharing' dejará de funcionar en Madrid

Es oficial. Zity by Mobilize, la plataforma de car sharing de Renault Group, ha anunciado el cese definitivo de sus operaciones en Madrid, poniendo fin a una actividad iniciada en 2017 que nació con el objetivo de ayudar a mejorar la vida de los madrileños ofreciendo una movilidad asequible, sostenible y justa.

Desde finales de 2023, Zity, presente en París, Lyon y Milán (donde también ha dejado de operar), es propiedad total del Grupo Renault a través de su división de movilidad, Mobilize Beyond Automotive, tras adquirir el 50% de la participación que poseía Ferrovial.

Han sido "ocho apasionantes años" durante los cuales más de 800.000 usuarios han realizado más de 10 millones de alquileres, evitando la emisión de una cantidad significativa de 9.000 toneladas de CO2, lo que demuestra que la movilidad compartida y eléctrica es el camino, ha destacado la empresa.

Zity by Mobilize, la plataforma de 'car sharing' de Renault Group, ha anunciado el cese definitivo de sus operaciones en Madrid / ZITY

Este es el último día en el que se podrán alquilar los coches

Para que la transición sea lo más fluida posible, la compañía ha explicado que se podrán alquilar sus vehículos hasta las 23:59 horas del próximo 21 de mayo. Además, ha animado a aquellos que tienen saldo activo en su cuenta que lo utilicen para sus viajes antes de ese día.

Una vez finalice el servicio, cesará el tratamiento de los datos personales de los clientes de la compañía, que únicamente mantendrá conservados y bloqueados de forma segura los datos necesarios para cumplir con sus obligaciones legales, como las facturas de los viajes. Una vez transcurridos los plazos exigidos por la ley, la información será eliminada definitivamente, ha detallado la compañía.

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La 'app' Mobilize Share seguirá operativa y, a través de ella, se podrán alquilar vehículos con base fija por horas o días / ZITY

La empresa ha precisado que no se trata de "un adiós total", ya que su 'app' Mobilize Share seguirá operativa y, a través de ella, se podrán alquilar vehículos con base fija por horas o días. También se podrá acceder a "todas las ventajas" que ofrece Mobilize Financial Services, la financiera oficial de Renault Group, como soluciones de financiación flexibles, acceso prioritario a los últimos modelos y seguros tanto para el coche como para los viajeros "a precios muy competitivos", ha señalado la compañía.