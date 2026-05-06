Los 10 días en los que el Atlético lo perdió todo y que anuncian un final de ciclo: "No tengo fuerzas"

Los rostros de los jugadores y los técnicos del Atlético de Madrid en Londres emanaban algo más poderoso que una sensación de derrota. Ni siquiera la indignación por un arbitraje tendencioso y casero mitigaban la desolación de la expedición rojiblanca por la eliminación frente al Arsenal, superior incluso a la que padeció hace 10 días en la final de Copa. Quizá porque entonces todavía les quedaba la ilusión por la Champions y ahora ya no les queda nada.

En esos 10 días, el Atlético ha pasado de fantasear con la posibilidad de una temporada histórica a afrontar la realidad de un nuevo año en blanco. No es el rojiblanco un club al que se le puedan exigir títulos todos los años, no juega en ese sentido en la liga del Real Madrid o el Barcelona, pero son ya cinco, un lustro entero, sin cantar un alirón. Demasiado.

En blanco desde la Liga de la pandemia

Desde que Simeone cambió la historia de la entidad al sentarse en el banquillo del añorado Vicente Calderón en diciembre de 2011, esta es de largo su racha más larga sin conseguir títulos. En sus cuatro primeras temporadas (2011-15) levantó al menos un trofeo por temporada y posteriormente llegaron la Europa League y la Supercopa de Europa de 2018 y la Liga de 2021. Desde aquel título celebrado en el José Zorrilla de Valladolid a puerta cerrada, por culpa del covid, la nada.

"Ahora no, seguro que no", contestó Simeone cuando Movistar+ le preguntó si se veía con fuerzas de volver a intentar el éxito en la Champions que se le niega. Pudo despejar la polisemia de la respuesta en la repregunta, también después en la rueda de prensa, pero no lo hizo, sembrando la duda razonable. Tiene contrato el Cholo hasta 2027, pero su trayectoria, la del mejor entrenador de la historia del club, le da licencia para decidir su futuro. Solo él sabe si hay caso o no. Quizá ni él mismo lo tenga claro a estas horas. Habrá que esperar.

La despedida de Griezmann

Con quien no lo hay es con Griezmann, anunciada ya su marcha a la MLS estadounidense en cuanto termine la temporada, a la que le quedan cinco partidos de Liga intrascendentes para los rojiblancos. Su adiós, aunque esperado, es un contratiempo para el Atlético, pues su rol ha sido capital esta temporada, titular indiscutible por méritos propios, superando el papel secundario que se esperaba de él, ya con 35 años.

Griezmann, con la camiseta de su nuevo club. / ORLANDO CITY

La mera marcha del francés, quizá el futbolista más determinante de la historia del club, ya implica un cierto final de ciclo que otras leyendas podrían agudizar. Como Simeone, el capitán Koke echó en Londres balones fuera sobre su futuro. "Hablaremos cuando haya que hablar", dijo pese a tener automáticamente renovado un año más.

Giménez, tras un curso en el que las lesiones solo le han permitido sumar 1.500 minutos, apunta a salir, mientras que Oblak tiene todos los veranos tentaciones en forma de petrodólares. Ambos se han ganado que el club les facilite el adiós cuando sea el momento, sea o no este verano. El gran rendimiento de Pubill y Musso mitigaría el impacto deportivo de esas dos hipotéticas salidas, pero no el emocional.

El caso Julián Álvarez

El otro gran nombre, claro, es el de Julián Álvarez. El club ya le ha trasladado su deseo de mejorar su contrato, consciente de que es su jugador franquicia. El Barça le desea, pero no parece el club azulgrana en condiciones de afrontar un traspaso de esa magnitud, con seguridad superior a los 100 millones. La Premier League siempre es una amenaza y más con un Mundial en el horizonte que puede revalorizarle. Sorloth, también mundialista, insatisfecho con su rol de revulsivo y con mucho mercado, será otro de los nombres propios del verano.

Julián Álvarez, tras su lesión de hace siete días. / AFP7 vía Europa Press

Las incertidumbres se completan con el hecho de que este será el primer mercado de fichajes con Apollo al mando del consejo de administración rojiblanco. El fondo estadounidense ha prometido inversión en la plantilla, pero hay que ver cuál es la intensidad económica de su apuesta, siempre condicionada a los límites salariales que marca LaLiga.

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Confiaba el Atlético en aplazar la apertura de todas estas carpetas hasta el 31 de mayo, hasta después de la final de la Champions. Por desgracia para ellos, ya no hace falta. El final de ciclo ha comenzado en el Metropolitano.