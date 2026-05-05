SAN ISIDRO
Vive San Isidro 2026: estas son las mejores tiendas para comprar tu traje de chulapa en Madrid
La capital se prepara para las fiestas de San Isidro con una oferta de trajes de chulapa que combina firmas históricas y nuevas propuestas de diseño
Arranca la cuenta atrás para el inicio de las fiestas de San Isidro. Ya queda menos para que Madrid se vuelva a llenar de claveles, música, barquillos y, sobre todo, la moda más castiza. Las calles de la capital cada vez reviven más la tradición y se llenan de estilo con infinitud de tipos de traje de chulapa. Ya sea en la Pradera, en los conciertos o en cualquiera de las actividades del amplio programa, es la mejor forma de disfrutar de las fiestas.
Y si en Madrid hay miles de tiendas, es el momento de elegir el traje perfecto para ti. Las marcas históricas conviven con las más jóvenes que saben reinterpretar de la mejor forma el atuendo más clásico. Muchas veces saber dónde buscar marca la diferencia y no hay mejor forma de abrazar a la tradición que dándole visibilidad.
D Pertiñez
Esta no es una simple tienda de ropa, sino que es una institución para quienes buscan un traje auténtico y de calidad. En el número 12 de la calle Esparteros, esta empresa familiar guarda décadas de historia. Es la elección perfecta para quienes busquen invertir en un traje para toda la vida, clásico, que nunca pasa de moda, de los que no fallan. Además, también venden mantones de manila y diferentes artículos regionales, para ella, para él y para los más pequeños.
Maty
Muy cerca de D Pertiñez, en el número 2 de la calle Maestro Victoria se encuentra Maty, una de las tiendas más icónicas de los trajes de chulapa. Perfecto para continuar con la ruta en busca del traje perfecto, es una opción segura que ofrece opciones de todo tipo de colores y complementos para combinar de la mejor forma. Además, tiene dos secciones diferenciadas: una de trajes de chulapa y otra de disfraces de chulapa y saben cómo asesorar según lo que desees.
Solo Fortunata
Y en los últimos años son varias las marcas jóvenes que se han unido a la tradición de los trajes de chulapa. En este caso, reinventados con diseños actuales, producción cuidada y una estética que conecta con el público joven y las nuevas generaciones. Con lunares, volantes, flores y estampados de varios tipos se abren hueco entre los preferidos de muchas. Están disponible online, pero los próximos 9 y 10 de mayo en el número 28 la calle Jorge Juan harán un pop up donde se podrán comprar de forma física.
Así los trajes de chulapa se adaptan tanto a las opciones que prefiera cada una, ya sea más clásico, moderno, para toda la vida o de bajo coste. Sea como sea es la oportunidad perfecta para poner en valor las fiestas de Madrid y llenar las calles de la tradición viva de San Isidro, entre música y muchos claveles.
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