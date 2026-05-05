Más viento, menos cierres: el Ayuntamiento amplía el protocolo de cierre por viento en el Retiro

Ante el descontento vecinal por los continuos cierres de uno de los pulmones verdes de Madrid, Cibeles anunció el verano pasado que iba a analizar la posibilidad de individualizar los procesos de cierre de los grandes parques de la capital. Cerca de un año después, el Ayuntamiento acaba de anunciar este martes que va a modificar el protocolo frente a condiciones meteorológicas adversas del Retiro para ampliar los umbrales de viento.

Según trasladan desde el Área de Urbanismo, medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante, la principal novedad es la elevación en 5 km/h de los niveles de rachas de viento que activan las alertas naranja y roja. Así, la naranja pasará a aplicarse con velocidades máximas de entre 45 y 60 km/h, frente al rango actual de 40 a 55 km/h, y la roja se activará a partir de 60 km/h, en lugar de hacerlo por encima de 55 km/h.

Este cambio permitirá “reducir el cierre del parque sin poner en riesgo la seguridad de los visitantes”, apuntan desde el Gobierno municipal, después de haber revisado la información estadística acumulada desde 2014. La previsión es que la modificiación sea aprobada inicialmente este jueves por la Junta de Gobierno, para después elevarse al Pleno municipal.

La decisión llega tras meses de presión vecinal y política por los cierres del Retiro y de otros parques históricos de la ciudad durante episodios de calor y viento. Asociaciones del entorno del parque habían reclamado revisar un sistema que deja sin uso las zonas verdes precisamente en los días en los que más necesarias resultan como refugio climático. En julio de 2025, la Asociación Vecinal de Retiro Norte registró una propuesta en Decide Madrid para modificar el protocolo al considerar que había quedado “desfasado”.

El protocolo vigente se aprobó en 2019 tras varios episodios de caída de ramas y árboles. Desde entonces, el cierre del Retiro no depende solo del viento o de la nieve, sino también de variables como la temperatura máxima y la humedad del suelo, que pueden incidir en la estabilidad del arbolado. El sistema funciona con cuatro niveles de alerta - verde, amarillo, naranja y rojo- vinculados a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según el nuevo análisis municipal, la temperatura máxima y la humedad del suelo "tiene menor influencia" en la "sucesión de incidencias en alerta naranja y roja" respecto al Protocolo de 2019, detallan estas fuentes, que recuerdan que entre 2020 y 2025 el parque solo estuvo cerrado el 1% del total de días por alerta roja, tiempo en el que se produjeron casi el 40% (38%) de las caídas.