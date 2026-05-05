Valdemoro celebra sus fiestas del Cristo de la Salud con encierros, conciertos y un Gran Prix

Del 8 al 11 de mayo Valdemoro celebrará sus tradicionales fiestas en honor a su patrón, el Santísimo Cristo de la Salud, con un amplio programa de actividades repartidas por distintos puntos del municipio.

El arranque será el viernes en la plaza de la Constitución con el pregón del actor infantil Iván Renedo, seguido del tradicional chupinazo. La jornada incluirá pasacalles de peñas, la actuación de la Orquesta Venecia y conciertos en el polideportivo municipal con artistas y DJ hasta la madrugada.

Encierros, procesiones y actividades familiares

El sábado 9 concentrará buena parte de la programación, con propuestas para todos los públicos. Entre ellas figuran una clase abierta de pilates en el parque Enrique Tierno Galván, el VI Encuentro de Bolillos y el primero de los dos encierros taurinos previstos, que se recuperan tras años de ausencia.

El recorrido de los encierros discurrirá entre la ermita del Cristo de la Salud y la plaza de toros. También habrá actividades infantiles, hinchables en distintos barrios, talleres, un espectáculo familiar, la popular fiesta 'Holi' y una demostración de grafitis.

Ese mismo sábado se celebrará la primera procesión de las fiestas. A partir de las 18:45 horas, la imagen del Santísimo Cristo de la Salud saldrá desde su ermita hasta la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Al día siguiente regresará en procesión a su sede.

Modestia Aparte, Seguridad Social y Siempre Así

La música tendrá un peso central durante las fiestas. El sábado por la noche actuarán la orquesta Maxims en la plaza de la Constitución y, en los campos de fútbol del polideportivo municipal, Vórtice Cero, Modestia Aparte y Seguridad Social. A medianoche habrá fuegos artificiales desde la plaza de la Constitución.

El domingo 10 se celebrará el encierro infantil y la misa mayor en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Por la tarde tendrá lugar la solemne procesión del patrón de Valdemoro, que regresará desde la iglesia parroquial hasta su ermita. La jornada continuará con un tributo a las guerreras K-Pop, la Orquesta Jelmi y sesiones de DJ.

Chocolate con churros y Gran Prix

Las fiestas concluirán el lunes 11 con chocolate con churros, el segundo encierro taurino, el concierto de la Unidad de Música de la Guardia Civil en el Teatro Municipal Juan Prado y la comida de mayores en el parque Duque de Ahumada.

También se celebrará el Gran Prix de peñas en la plaza de toros. El cierre musical correrá a cargo de Siempre Así en la plaza de la Constitución, antes de la traca final.

Fuentes municipales han precisado que la movilidad "está garantizada" mediante un servicio especial de autobuses nocturnos que conectará el centro urbano con el recinto deportivo, con recorridos por distintos puntos del municipio y frecuencia cada 30 minutos durante la madrugada.

Campaña contra la violencia sexual

El Ayuntamiento de Valdemoro, a través del Área de Igualdad, pondrá de nuevo en marcha la campaña 'Valdemoro contra la violencia sexual en los espacios de ocio', dirigida a informar, sensibilizar y prevenir agresiones sexuales y casos de sumisión química en contextos festivos.

La iniciativa contará con la colaboración de las barras de bar situadas en las zonas de conciertos y actuaciones. Estas incorporarán un código QR en sus lonas para difundir un vídeo sobre ocio nocturno seguro.

La campaña incluirá pautas sobre cómo actuar ante situaciones de violencia sexual, tanto para víctimas como para personas que puedan presenciarlas. Entre las recomendaciones figuran solicitar ayuda al personal de seguridad, llamar al 112, acudir a un centro hospitalario y presentar denuncia.

Más de 120 efectivos de seguridad

Para garantizar la convivencia durante las fiestas, se activará un dispositivo especial de seguridad aprobado en la Junta Local de Seguridad, dentro del Plan de Autoprotección y Seguridad.

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El operativo contará con más de 120 efectivos entre Policía Local y Guardia Civil durante las jornadas centrales. También participarán Protección Civil, el Servicio Integral de Emergencias, agentes de la Guardia Civil del puesto de Valdemoro, miembros del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), la Patrulla de Refuerzo de la Comandancia (PRECO), la unidad canina y drones para controlar las zonas de mayor concentración de personas.