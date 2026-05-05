Esta es la única playa de Madrid que renueva su bandera azul: a menos de una hora de la capital y con entrada gratuita

¡Buenas noticias! La playa de la Virgen de la Nueva de San Martín de Valdeiglesias repite galardón y renueva, un año más, su bandera azul. Esta distinción se enmarca dentro de un año en el que España bate récords de estas 'banderas azules', con 35 más que el año anterior. Dicho ranking premia las playas, su calidad del agua, accesibilidad y seguridad y, este año, el galardón ha recaído en 677 de ellas.

Ha sido la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora del programa en España, la que ha publicado este martes los datos de 2026, edición en la que también se han concedido 111 banderas a puertos deportivos, nueve más que en 2025, y seis a embarcaciones turísticas.

Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana mantiene su liderazgo con 151 banderas; le siguen Andalucía, con 143; Galicia, con 118; y Cataluña, con 101. También destacan Canarias, con 52 distintivos; Baleares y Región de Murcia, con 33 cada una; Asturias, con 16; Cantabria, con 11; y Extremadura, con 8.

A nivel mundial, este galardón está presente en 51 países, y España es el país con más distintivos para playas. De hecho, el 15% de las playas con bandera azul del mundo se encuentran en territorio español.

"España nunca había conseguido resultados tan excelentes en el programa Bandera Azul", ha asegurado el presidente de Adeac, José Palacios Aguilar, quien ha subrayado que este éxito es, "una vez más", fruto de la colaboración de entidades municipales, autonómicas y estatales, puertos deportivos, empresas, universidades, fundaciones, asociaciones, turistas y ciudadanos.

Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana mantiene su liderazgo con 151 banderas azules / X VÍA @AYTOCASTRO

Playa de la Virgen de la Nueva, una joya a menos de una hora de Madrid

La ya conocida como "la playa de Madrid", cuenta desde 2018 con la Bandera Azul gracias a sus elevados estándares de limpieza y calidad del entorno. Es, además, la primera playa de interior en la Comunidad de Madrid que cuenta con este reconocimiento.

La playa de la Virgen de la Nueva está dividida en dos zonas diferentes: una de ellas para el baño de los visitantes y otra para los servicios de socorrismo. Este servicio está activo hasta septiembre en jornadas de mañana y tarde, lo que hace que el baño sea algo seguro tanto para niños como adultos.

También conocida como "la playa de Madrid", cuenta desde 2018 con la Bandera Azul / EFE

¿Cómo puedo llegar en coche?

Has de saber que, si quieres visitar esta joya a escasos kilómetros de Madrid, el aparcamiento no será un problema, pues la playa cuenta con parking con espacio para unos 200 vehículos disponible cualquier día de la semana. Además, dispone de entrada gratuita de lunes a viernes, mientras que los fines de semana tendrá un precio de 1 euro, algo muy asequible teniendo en cuenta las características del lugar.

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Ahora, la playa Virgen de la Nueva no es solo un espacio para el baño, sino también la puerta de entrada a un territorio que ha sabido hacer de la naturaleza un aliado. El pantano de San Juan permite la práctica de deportes náuticos y actividades al aire libre, reforzando la idea de que Madrid también puede ser azul tierra adentro.