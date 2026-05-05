Esta es la previsión del tiempo de la Aemet para Madrid este miércoles: sol ocasional y máximas en ascenso

Las lluvias en la capital parecen haber desaparecido y el tiempo se siente más estable. El fin de semana pasado en Madrid estuvo marcado por las precipitaciones y aunque ahora no se esperen en la capital, es posible que se vuelvan a producir de cara al fin de la semana. Así lo muestra la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su pronóstico, que por el momento el 6 de mayo se prevé estable.

¿Vuelven las precipitaciones a Madrid?

Este miércoles la Aemet espera un día tranquilo en la capital. A lo largo de toda la jornada el cielo se mantendrá poco nuboso, por lo que se podrá disfrutar del sol ocasionalmente. Además, el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo alto 6, por lo que la protección solar es esencial y se recomienda evitar la exposición directa.

En la montaña el cielo se prevé poco nuboso con bancos de nubes bajas a primeras y últimas horas, nuboso o con intervalos en horas centrales por desarrollo de nubosidad de evolución diurna y probables chubascos vespertinos aislados. El viento soplará flojo de dirección variable, arreciando al final del día de componentes este y sur.

Temperaturas máximas en ascenso

Si algo se siente esta semana en la capital es la bajada de las temperaturas. Respecto al día anterior en la capital aumentan las máximas, pero disminuyen las mínimas: en el centro de Madrid los termómetros oscilarán entre los 20 grados de máxima y los 7 grados de mínima.

En la montaña el pronóstico sobre las temperaturas es similar: mínimas en descenso y máximas en ascenso, con posibles heladas en las cumbres. Así se muestra en el pronóstico de la Aemet para Somosierra, donde los grados variarán entre los 13 de máxima y 1 grado de mínima, y Guadarrama, donde los grados fluctuarán entre los 17 de máxima y los 5 de mínima.