Soto del Real auditará su Policía Local para evaluar medios, condiciones de trabajo y necesidades futuras

El Ayuntamiento de Soto del Real ha suscrito un convenio con el Colegio profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) para realizar una auditoría criminológica de la Policía Local. El objetivo es conocer el trabajo diario del Cuerpo, analizar sus condiciones laborales e identificar posibles necesidades.

La auditoría estará dirigida por expertos criminólogos y evaluará si los medios disponibles son adecuados para el desempeño de las funciones policiales, teniendo en cuenta "la evolución de las necesidades futuras".

Para elaborar el diagnóstico, los agentes deberán cumplimentar cuestionarios y los mandos policiales se someterán a entrevistas. Además, se celebrará una reunión preliminar para conocer la estructura del Cuerpo y recabar la información necesaria.

Un informe con conclusiones y recomendaciones

El informe final incluirá conclusiones y recomendaciones a partir de la información aportada por mandos y agentes de la Policía Local.

La alcaldesa de Soto del Real, Noelia Barrado Olivades, ha destacado la importancia de esta auditoría y ha señalado que las actuaciones en materia de seguridad suelen ser inmediatas, pero no siempre van acompañadas de "evaluaciones profundas" sobre la situación del Cuerpo, algo que podría permitir tomar "mejores decisiones".

Por su parte, el subinspector de la Policía Local de Soto del Real, Mario Gallego Rodríguez, ha subrayado el nivel tecnológico del Cuerpo, integrado por 21 agentes y conectado telemáticamente con la Dirección General de Tráfico (DGT) y otros servicios. "Estamos muy digitalizados", ha afirmado.

Conexión con la DGT y coordinación con la Guardia Civil

Soto del Real es uno de los 27 municipios de la Comunidad de Madrid conectados telemáticamente con la DGT y ya ha anunciado un acuerdo con Eucaris para el intercambio europeo de datos, lo que sitúa al municipio "por encima de la media en servicios y medios", según el CPCM.

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Gallego también ha destacado la coordinación de la Policía Local con la Guardia Civil, reflejada en las doce reuniones de seguimiento celebradas el año pasado y en actuaciones conjuntas como controles de acceso, operativos en transporte público con unidad canina y dispositivos de búsqueda.