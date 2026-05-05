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Por valor de seis millones de euros, minimalista y funcional: así es la mansión de Antoine Griezmann y su mujer Erike Choperena en Madrid
La mansión del jugador del Atlético de Madrid combina funcionalidad y diseño, priorizando la amplitud y la comodidad para sus cuatro hijos
Antoine Griezmann, el actual jugador del Atlético de Madrid, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional y personal. Junto a su mujer Erika Choperena y sus cuatro hijos, Mia, Amaro, Alba y Shai, que se unía a la familia el pasado 2025, el futbolista mantiene una vida familiar alejada de los focos refugiándose en la que podría ser descrita como "una auténtica mansión".
Situada en la exclusiva urbanización 'La Finca' en Pozuelo de Alarcón, se estima que la lujosa vivienda de Griezmann podría estar valorada en más de seis millones de euros. El espacio amplio y actual cuenta con un diseño muy cuidado, pero sobre todo funcional, y es que con cuatro pequeños correteando por sus pasillos la organización es clave para no verse enterrados en el divertido caos infantil.
Espacios abiertos, minimalismo y tonos neutros
Con grandes espacios abiertos, la casa de la pareja cuenta con una decoración minimalista basada en pocos elementos, pero muy bien seleccionados. Así, el interior, despejado y funcional destaca por sus materiales sólidos y sus tonos neutros con matices oscuros que cohesionan las diferentes estancias.
La madera, el metal y las superficies de acabado mate son los materiales con mayor presencia en la vivienda, aportando carácter sin necesidad de grandes dispendios decorativos. También el uso del negro en algunos elementos estructurales o sobre otras superficies más claras crea un contraste sin romper el estilo general de la mansión.
El salón, pieza clave de la vivienda
Apostando por piezas de diseño y una composición muy definida, el salón se convierte en una de las piezas clave de la vivienda y en el mejor ejemplo de la línea decorativa del inmueble. Materiales, formas y proporciones se combinan de manera equilibrada, cediendo el protagonismo a la gran chimenea integrada en la pared que con su diseño vertical preside la estancia dándole un toque elegante y sofisticado.
Frente a ella, encontramos una de las piezas más llamativas de la decoración de la vivienda del futbolista: una mesa de centro de mármol negro. Se trata de un diseño de varios niveles que con formas orgánicas y un acabado robusto genera la sensación de que estuviera compuesta por piedras naturales superpuestas, casi flotando.
Con una distribución trabajada y una iluminación natural y artificial muy cuidadas, la vivienda del futbolista y la emprendedora destaca por su sensación de amplitud. En ella, el diseño, lejos de ser un obstáculo, se integra a la perfección con las rutinas del día a día de la familia Griezmann que prima la funcionalidad por encima de todo.
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