Polémica en Alcalá de Henares por la externalización del servicio de limpieza en centros infantiles municipales

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha denunciado este martes que el equipo de gobierno del PP y Vox ha decidido "privatizar y precarizar" el servicio de limpieza de las escuelas infantiles y casas de niños de titularidad municipal, "sin contemplar más subida económica" que la referida a la obligatoriedad del cumplimiento del XIII convenio de asistencia y educación infantil.

Según dice haber comprobado el PSOE complutense en las licitaciones de las escuelas infantiles Arcoiris, Carrusel, Galatea, La Flauta Mágica y Los Molinos y de las casas de niños de Garabatos y Tucán, este servicio tendrá que ser asumido "por primera vez" por las entidades gestoras que ganen la licitación y comiencen su gestión en el curso 2026-2027, cuando se había realizado siempre por la brigada municipal de limpieza.

A la vez, agregan los socialistas, fuentes sindicales les han trasladado que estos espacios estaban siendo objeto de negociación para el reparto de efectivos de limpieza municipal desde hace semanas, según reglamento, por lo que el equipo de gobierno de PP y Vox habría estado ocultando sus verdaderas intenciones.

Según el portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento, Javier Rodríguez Palacios, esta situación es "inaceptable", cuando las escuelas infantiles de la ciudad han sido siempre un "emblema" de calidad en la educación y buen servicio.

"Ahora este Gobierno quiere pagar duros a pesetas y eliminar a los trabajadores municipales de un servicio imprescindible para estas escuelas", ha denunciado. Por último, Rodríguez Palacios ha recordado que, en el Pleno del 21 de abril, miembros de la plataforma por la educación infantil de Alcalá pusieron de manifiesto la situación que atraviesan, con aulas saturadas, falta de recursos y abandono. "En respuesta, el Gobierno de la alcaldesa popular, Judith Piquet, tramita unas licitaciones que inciden en la precarización de un servicio al que no se le dota de más recursos para su funcionamiento", ha concluido.

Avance en el servicio

En respuesta, desde la Concejalía de Educación han acusando al PSOE de plantear un modelo que "perjudicaría" a los trabajadores de limpieza y de "ignorar" las mejoras que se están introduciendo en estos centros. La concejala de Educación, Dolores López (PP), ha explicado que los pliegos de licitación incluyen la obligatoriedad de contar con personal de limpieza durante el horario lectivo, una medida que supone un avance en la calidad del servicio y en las condiciones higiénicas de las escuelas infantiles.

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En este sentido, López ha defendido que el modelo adoptado responde a criterios organizativos y laborales que protegen al personal municipal, ya que lo que propone el PSOE implicaría alterar los turnos y condiciones laborales de los trabajadores municipales, afectando a su conciliación y a derechos consolidados por convenio.