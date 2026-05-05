La peña Atlética Britannia, anfitriona de los 3.000 que teñirán Londres de rojiblanco en busca de la final: "En la grada ganaremos seguro"

A Londres van por lo menos, y que se sepa, unos 3.000 con entrada. No son pocos, pero es que allí ya les espera una avanzadilla dispuesta a poner todo lo que está en sus manos para alcanzar la gran final de la Champions League. Acostumbrados a vivir desde la distancia las andanzas de su equipo, los varios decenas de atléticos que conforman la peña Atlética Britannia se sentirán este martes, por unas horas y futbolísticamente hablando, locales en una ciudad que acogerá la batalla de la vuelta de semifinales frente al Arsenal.

Un ambiente hostil, a priori, que tanto ellos como la legión de aficionados rojiblancos desplazados tratarán de revertir, convirtiendo la capital inglesa en su pequeña Galia. "Pase lo que en el partido, tenemos que disfrutar antes y durante el partido, en la grada. Y animar, animar muchísimo", cuenta Antonio Sans, presidente de la peña, a escasas horas de vivir in situ el partido más trascendente de los últimos tiempos para el club rojiblanco. "Después de sufrir desde la distancia, es muy especial y vivimos con mucha ilusión y alegría poder vivir un momento tan importante", explica el fundador, junto al vicepresidente Rodrigo Mulas, allá por 2008, "cuando Torres firmó por el Liverpool".

Camino del centenar de miembros

"De estar en bares, en esquinas, sin sonido, solo tres o cuatro personas deambulando de sitio en sitio en Londres, acabamos encontrando nuestra base y hemos creado un grupo mucho más grande", explica Sans. Actualmente son 82 los miembros en la peña, de los cuales 28 estarán presentes en la grada visitante del estadio del Arsenal. Pero antes, harán de anfitriones en el pub The Sheephaven Bay, donde habitualmente se juntan todos para seguir a su Atleti desde la distancia y en el que han convocado "a peñas europeas y españolas, y a todos los atléticos" que quieran sumarse, "a hacer una comida, tomar algo juntos y pasar la previa antes de ir para el estadio" para que conozcan a "esta pequeña familia rojiblanca" ya arraigada en Londres.

Varios miembros de la peña Atlética Britannia, con sede en Londres. / .

"Ha habido momentos en el que los miembros han bajado, como con el Brexit o el Covid, que mucha gente se volvió a España. Pero nos hemos ido reinventando y ahora, con el buen momento del equipo, cada vez se está animando más gente", cuenta sobre una peña "muy internacional", aunque la mayoría sea española. "Tenemos gente de Colombia, de México, de Francia, de China y obviamente ingleses que se han hecho del Atleti aquí y que lo sienten como los que más", enumera orgulloso, antes de recordar una temporada que ha sido amable con ellos.

El de este martes será el tercer partido en Londres del Atlético esta temporada, y el tercero en el que la peña estará presente. El recuerdo más reciente fue positivo, pasando de ronda tras eliminar al Tottenham en su estadio. Pero el de la fase Liga, precisamente contra el Arsenal, no tanto. "Son dos partidos muy distintos. Este Arsenal no está tan bien como en aquel momento y el Atleti está mucho mejor. Aquí tienen la fama de que siempre lo tienen todo para ganar, y al final la presión les acaba superando. Es una impresión que está en la calle, y que el Atleti tiene que aprovechar", analiza sobre el partido.

La peña Atlética Britannia, de viaje a un partido del Atlético. / .

"Si van con la mentalidad de que va a ser como el 4-0 de entonces, van a tener un problema, porque el Atleti en estos partidos siempre compite. Ojalá vuelva a ser así", asegura. "Ellos se ven favoritos por eso, por jugar en casa, y esperan llegar a la final. Y conociendolos, esa presión puede acabar jugando a nuestro favor", anticipa.

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"Lo que tengo claro es que, como siempre hacemos, el Atleti va a ganar en la grada. Por muchos que sean aficiones inglesas, siempre que hemos estado nos hemos hecho notar, y además la del Arsenal no es una afición muy ruidosa. Luego lo que pase en el campo, ya no lo podemos saber, pero soy optimista y creo que vamos a pasar", concluye, esperanzado por volver a una gran final diez años después. Porque ya se sabe, a Budapest se llega pasando por Londres.