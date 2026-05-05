BIBLIOTECAS
Ya es oficial, estas son las bibliotecas madrileñas que ampliaran sus horarios (hasta 24 horas) durante la época de examenes
Dos bibliotecas madrileñas abrirán las 24 horas y otras nueve extenderán su horario hasta la 1:00 de la madrugada para facilitar el estudio a miles de estudiantes
Cuadernos, archivadores y hojas desperdigadas sobre las mesas, manos manchadas de subrayador y ordenadores trabajando sin pausa. El estrés se palpa en las bibliotecas madrileñas donde jóvenes con tapones y caras de no haber dormido demasiado se agolpan para conseguir un hueco en estos espacios de estudio y silencio.
Con el objetivo de ayudar a los miles de estudiantes madrileños que se preparan para afrontar la próxima temporada de exámenes, la Comunidad de Madrid ha anunciado la ampliación del horario de hasta 11 bibliotecas públicas desde el próximo 11 de mayo hasta el 3 de julio de 2026. En esta medida extraordinaria se prevé que dos de los centros permanezcan abiertos las 24 horas, y que los otros nueve mantengan salas disponibles hasta la 1:00 de la madrugada.
¿Qué bibliotecas ampliarán sus horarios?
Las nueve bibliotecas públicas que abrirán todos los días de 9:00 de la mañana a 1:00 de la madrugada como parte de este periodo extraordinario serán: José Luis Sampedro, en Chamberí; Pedro Salinas, en Centro; José Acuña, en Moncloa-Aravaca; Antonio Mingote, en Latina; Javier Marías, en Moratalaz; José Hierro, en Usera; Miguel Hernández, en Puente de Vallecas; Luis Rosales, en Carabanchel; y María Moliner, en Villaverde.
Situados en diferentes distritos de la capital, la Comunidad de Madrid busca reforzar los espacios de estudio en toda la ciudad, permitiendo que tanto los estudiantes universitarios como los estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional o incluso opositores, se beneficien de esta medida.
¿Qué bibliotecas abrirán las 24 horas?
Además de este horario ampliado, las bibliotecas públicas Rafael Alberti, situada en Fuencarral-El Pardo, y Elena Fortún, en Retiro, permanecerán abiertas durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, permitiendo a los usuarios contar con espacio de estudio tanto por la mañana, como por la tarde, por la noche, o incluso de madrugada, uno de los espacios más demandados a medida que aumenta la carga académica.
Hasta un total de 1.234 puestos adicionales
Convocada por la Comunidad de Madrid hasta dos veces al año, esta medida coincide con las convocatorias de enero-febrero y mayo-julio, y busca dar el último empujón a todos esos estudiantes que ya memorizan desesperadamente sus esquemas habilitando un total de 1.234 puestos de lectura adicionales.
Aunque se suspenderán servicios como el préstamo de libros, la hemeroteca, la sala infantil o la reprografía, las salas de lectura para adultos estarán disponibles para todos los que deseen aprovechar el horario ampliado. Desde la Comunidad de Madrid advierten que, para garantizar la seguridad, todos los usuarios a partir de 14 años deberán identificarse a la entrada con el DNI o con otro documento oficial.
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