El nuevo corredor de autobús Madrid-Valencia prevé 524.300 viajeros en 2034 y afectará a 6,2 millones de ciudadanos

El Gobierno ha dado luz verde al nuevo corredor de autobús entre Madrid y Valencia, el tercero aprobado dentro del nuevo mapa concesional estatal, tras los corredores Bilbao-Castro Urdiales y Madrid-Barcelona.

El nuevo servicio atenderá potencialmente a más de 6,2 millones de ciudadanos de 130 municipios: 12 en Albacete, 12 en Castellón, cuatro en Ciudad Real, 30 en Cuenca, 25 en Guadalajara, siete en Madrid, 13 en Teruel y 27 en Valencia.

La nueva ordenación unifica las concesiones VAC-051, correspondiente a Madrid-Badajoz-Valencia con hijuelas; VAC-248, de Puertollano-Tomelloso-Cuenca-Albacete-Valencia; y VAC-255, de Madrid-Molina de Aragón-Teruel-Valencia. En total, el corredor contará con 22 rutas, 275 paradas optimizadas por criterios de demanda y accesibilidad, y unos 7.240 kilómetros.

Rutas actuales, nuevas conexiones y tarifas más bajas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible conservará todas las rutas y paradas actuales con el objetivo de reducir tarifas, renovar flotas y mejorar los servicios.

El corredor busca responder a la demanda de movilidad entre Madrid, Cuenca y Valencia, conectando capitales y municipios de relevancia económica y turística como Madrid, Valencia, Gandía, Castellón, Requena o Sagunto. También incluye rutas entre Madrid y Guadalajara con Teruel, y de estas últimas con Valencia. Además, contempla conexiones entre Ciudad Real y Valencia y entre esta última y Albacete.

La nueva ordenación incorporará paradas en Sisante y Villanueva de la Jara, en Cuenca, lo que permitirá conectar estas poblaciones con municipios vecinos de la Comunitat Valenciana. A ello se suman nuevas conexiones como Arganda del Rey-Valencia, Gandía-Tarancón, La Almarcha-Valencia, La Almarcha-Madrid y Madrid-Sagunto. Las tarifas se reducirán un 12 % respecto a la media ponderada de las tarifas vigentes de los servicios que conforman actualmente el corredor.

Nuevo servicio público de transporte regular de viajeros por carretera. / Redacción Levante / Ministerio de Transportes

Más de 524.000 viajeros en 2034

La previsión de movilidad para este nuevo corredor se ha cifrado en 503.472 viajeros en 2025 y 524.300 en 2034. Como sucederá en todos los corredores del nuevo mapa concesional, la empresa concesionaria deberá contar con un sistema de ayuda a la explotación basado en localización geoposicionada por satélite y comunicaciones de datos de última generación. Este sistema permitirá gestionar el servicio y ofrecer información en tiempo real sobre la flota de autobuses.

Próximos pasos del mapa concesional

El anteproyecto para la prestación del servicio público de transporte regular de viajeros entre Madrid y Valencia estuvo sometido a información pública durante 30 días desde su publicación el 16 de enero de 2026.

El siguiente paso del Ministerio será licitar el nuevo contrato de explotación, una vez recabados los informes pertinentes. Transportes continúa avanzando en la definición definitiva del nuevo mapa concesional, que se completará con 31 nuevos corredores anunciados en noviembre de 2025 en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El Ministerio prevé publicar los respectivos anteproyectos en junio para iniciar el trámite de información pública y aprobar definitivamente en diciembre el nuevo mapa, una vez recibidas y analizadas las alegaciones.

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Una vez aprobados los proyectos, las licitaciones de los 31 corredores se realizarán progresivamente durante 2027 y 2028, en cumplimiento de la Ley de Movilidad Sostenible. El sistema concesional actual presta servicio a cerca de 2.000 municipios en España y constituye una red clave para la movilidad interurbana. Su origen se remonta a los años 40 del siglo pasado.