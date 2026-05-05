Muere apuñalado un joven de 20 años en un parque de San Blas

Un joven de 20 años ha muerto este martes tras ser apuñalado en el pecho con un arma blanca en el parque El Paraíso, en el distrito de San Blas, según han informado fuentes de Emergencias Madrid y la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

La agresión mortal ha tenido lugar a primera hora, en torno a las siete de la mañana en el citado parque, a la altura del número 4 de la calle Alberique. Cuando han llegado los efectivos policiales se han encontrado al joven en parada cardiorrespiratoria. Los agentes han iniciado las maniobras de reanimación que han proseguido durante más de 30 minutos los sanitarios del Samur Protección Civil sin éxito, por lo que han confirmado la muerte.

Noticias relacionadas

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que la zona es un lugar transitado por toxicómanos y personas sin hogar, por lo que no se descarta que el joven asesinado durmiera en el parque. En el lugar se encuentran ya agentes de Homicidios y de Policía Científica para recabar pruebas. Por el momento, no hay detenidos.